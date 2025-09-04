Laura Bernardo, directora del festival El Pueblo: "Queremos que la gente vea los pueblos como una oportunidad"

La gijonesa Laura Bernardo es la directora del festival El Pueblo, una cita itinerante que se estrena el 13 y 14 de septiembre en Castropol. La propuesta nace para “rendir homenaje a los pueblos” y ofrece un programa gratuito de primer nivel, pero también, la oportunidad de conocer a fondo la localidad, como la navegación a vela por la ría del Eo o una muestra de las alfombras florales icono de la villa.

¿Cómo nace esta idea?

Somos una empresa familiar que nos dedicamos a organizar eventos, pero también, tenemos una hija pequeña y en nuestros ratos libres nos gusta salir de la ciudad y conocer los pueblos del entorno. Así surgió la idea de llevar las propuestas de ocio de una ciudad a una zona rural, creemos que es bueno tanto para el pueblo que lo acoge como para el público.

¿Por qué Castropol?

No hubo un motivo concreto. Había que empezar por algún sitio y decidimos hacerlo por el Occidente. Castropol es un pueblo muy bonito, que no está suficiente reconocido.

¿Cómo es el programa?

Queremos transmitir que no es un cartel con una fila de artistas, sino que damos tanta importancia a la música, que es el hilo conductor, como a las actividades. Queremos que si te gusta Sidonie, puedas venir a escucharlos y, de paso, descubras Castropol. No hay un recinto del festival, sino que el recinto es el pueblo. Habrá actividades en el parque Vicente Loriente, donde habrá un mercado artesano y talleres, pero también en el puerto, donde estarán los dos escenarios, el principal en la zona de El Penedón. Queremos que sea un evento inclusivo, como es la vida en los pueblos, y pensado para todos los públicos, por eso programamos desde yoga con Betty Ewan a una ruta a caballo. También habrá una zalea por la ría del Eo, una exposición de fotos antiguas o una muestra de las alfombras florales. No ponemos barras propias porque queremos que el festival repercuta en el pueblo, en los negocios locales y en las dos asociaciones que gestionarán tres barras en diferentes puntos.

¿Cuál es el objetivo principal?

Queremos que el público se lo pase bien y vuelva al medio rural, que vean los pueblos como una oportunidad. Ahora con los incendios se está viendo que el despoblamiento es un problema y pensamos que con eventos así se puede aportar un granito de arena para que los pueblos se vean como lugares amables para pasar un día, pero también para vivir y emprender. En este sentido, proponemos un cartel amable, pensado para que todo el mundo baile y disfrute, hay bandas muy variadas, desde Sidonie a King África.

¿Cómo se financia?

La colaboración público privada es fundamenta para sacar adelante esta iniciativa. Contamos con el apoyo de Caja Rural de Asturias, a través de su Fondo de Educación y Promoción, como partner para hacer realidad esta iniciativa abierta a todos los públicos. También participa el Principado a través de las Consejerías de Presidencia y de Medio Rural.

¿Ya saben cuál será el siguiente pueblo?

Aún no está cerrado, pero habíamos pensado en dar opción al público de escoger la ubicación. Eso sí, deberá cumplir unos requisitos en cuanto a infraestructura porque si no hay sitio para un escenario o no entran las ambulancias será difícil. En Castropol vamos a cerrar el pueblo, lógicamente dejando circular a los vecinos, pero habrá un gran espacio de parking en La Paloma y el resto será para conocer el pueblo a pie.