Luarca abre hoy la edición más especial de La Favorita

Luarca acogerá desde hoy y hasta el domingo la segunda edición de La Favorita, el festival de cultura contemporánea impulsado por el escritor Xuan Bello, fallecido el pasado 29 de julio. El encuentro se celebrará con el nombre "La Favorita de Xuan Bello" como homenaje a su fundador.

La organización, el Ayuntamiento de Valdés y los artistas invitados decidieron mantener intacta la programación de Bello y el productor Alberto Morell. El certamen apuesta por un formato de festival-residencia con 17 actividades que combinan literatura, música, artes escénicas y performance.

Entre los invitados destacan la coreógrafa estadounidense Constance Anderson, el diseñador de iluminación danés Jesper Ravn, los artistas performativos holandeses Lina Lee y Evangelos Briskas o la performer británica Kimvi. Desde Italia llegará Carlo Sella, actor y director, mientras que en el ámbito español destaca el dramaturgo Fernando Renjifo.

La literatura tendrá un papel destacado con autores como Gabi Martínez, José Manuel Benítez Ariza, María Ángeles Robles, Aida Falcón, Anxo Angueira, Nieves Neira o Alba Cid. La música sumará diversidad con la compositora Orovega, los asturianos Pepe de Muñalén y Andrés Rodrigues –que actuarán junto al poeta Miguel Rodríguez Monteavaro–, el gaitero Flavio Benito, Diego Lobo y la Banda Saxum. La clausura reunirá a todos como símbolo de la fusión de disciplinas. El nombre del festival conecta con la historia marítima de la villa: recuerda al bergantín La Favorita, que en 1869 unió Luarca y Filadelfia bajo el mando de Rafael Ochoa, abuelo del Nobel Severo Ochoa. Una travesía que es metáfora del objetivo del festival: tender puentes a través del arte y proyectar la cultura asturiana más allá de sus límites.