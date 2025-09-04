Luarca abre hoy la edición más especial de La Favorita
Arranca la segunda edición del festival de cultura contemporánea impulsado por el fallecido Xuan Bello, y que llevará su nombre
Luarca acogerá desde hoy y hasta el domingo la segunda edición de La Favorita, el festival de cultura contemporánea impulsado por el escritor Xuan Bello, fallecido el pasado 29 de julio. El encuentro se celebrará con el nombre "La Favorita de Xuan Bello" como homenaje a su fundador.
La organización, el Ayuntamiento de Valdés y los artistas invitados decidieron mantener intacta la programación de Bello y el productor Alberto Morell. El certamen apuesta por un formato de festival-residencia con 17 actividades que combinan literatura, música, artes escénicas y performance.
Entre los invitados destacan la coreógrafa estadounidense Constance Anderson, el diseñador de iluminación danés Jesper Ravn, los artistas performativos holandeses Lina Lee y Evangelos Briskas o la performer británica Kimvi. Desde Italia llegará Carlo Sella, actor y director, mientras que en el ámbito español destaca el dramaturgo Fernando Renjifo.
La literatura tendrá un papel destacado con autores como Gabi Martínez, José Manuel Benítez Ariza, María Ángeles Robles, Aida Falcón, Anxo Angueira, Nieves Neira o Alba Cid. La música sumará diversidad con la compositora Orovega, los asturianos Pepe de Muñalén y Andrés Rodrigues –que actuarán junto al poeta Miguel Rodríguez Monteavaro–, el gaitero Flavio Benito, Diego Lobo y la Banda Saxum. La clausura reunirá a todos como símbolo de la fusión de disciplinas. El nombre del festival conecta con la historia marítima de la villa: recuerda al bergantín La Favorita, que en 1869 unió Luarca y Filadelfia bajo el mando de Rafael Ochoa, abuelo del Nobel Severo Ochoa. Una travesía que es metáfora del objetivo del festival: tender puentes a través del arte y proyectar la cultura asturiana más allá de sus límites.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración