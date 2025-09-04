Los mayores de Tapia y El Franco disfrutan de un día "muy guapo y especial" en la Alameda de Porcía

El día grande de Nuestra Señora de Los Remedios, Os Remedios como se conoce en la zona, es un día señalado en el calendario para muchos vecinos de Tapia y El Franco, donde se ubica la Alameda de Porcía que acoge la cita. Cada día 8 de septiembre, cientos de romeros se dan cita en el campo para festejar un "día guapo y especial". Y, desde hace treinta y dos ediciones, unos días antes, se celebra en el campo el encuentro de mayores de ambos concejos. Ayer fue el día elegido y 900 mayores no fallaron a la cita.

"Se pasa muy bien aquí. Yo venía de pequeña con mi madre y este día sirve para recordar", resume María Ángeles Méndez junto a Maribel López, ambas vecinas de Viavélez. Las tapiegas Lola Noceda, Arcadina Méndez e Irene Prieto también tienen vivencias bonitas en la Alameda. "Es una fiesta muy guapa", señalan. Es un comentario que se repite entre los participantes, que también alaban el enclave especial de la celebración.

Mayoría de mayores en Porcía

Los alcaldes de Tapia y El Franco, Pedro Fernández y Cecilia Pérez, destacan una cita muy arraigada que sirve "para disfrutar Porcía" con más tranquilidad. Al evento también acudió el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores del Principado de Asturias (Fampa), el cudillerense Cesáreo Marqués, que agradeció encuentros como este. "Las asociaciones luchamos contra la soledad no deseada y fomentamos el envejecimiento activo y esto es lo que consiguen este tipo de actividades porque aquí la gente está feliz", señaló.

El evento incluyó misa de campaña, sesión vermú y actuaciones musicales. Comenzó a las 11:30 con la llegada de los asistentes al campo y concluyó en torno a las 19:00 horas. Pese al tiempo revuelto de estos días, los mayores pudieron disfrutar de la alameda sin lluvia. En la edición del año pasado los actos se trasladaron al polideportivo de Valdepares por esto motivo, así que todos los asistentes agradecieron volver a disfrutar del mágico paraje.