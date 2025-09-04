El PP de Belmonte carga contra el alcalde socialista por denegarles información "de manera obstinada y reiterada"

El PP de Belmonte de Miranda acusa al alcalde socialista, Gilberto Alonso, de denegarles información municipal “de manera obstinada, continuada y reiterada”. Es la denuncia de la portavoz popular, Carmen Martínez, que considera que en el consistorio belmontín "se coarta sistemáticamente la libertad para el trabajo de fiscalización al Gobierno local de los grupos políticos en la oposición".

Como ejemplo, dice la portavoz popular que el pasado 14 de agosto solicitó "los expedientes relacionados con la cuenta 413, que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos por una cuantía de 1.075.287 euros relativa al cuarto trimestre de 2023 y a la liquidación de ese mismo año y que no se encontraban en el documento presupuestario municipal". También pidió "todos los expedientes relacionados con la cuenta 413 que tampoco incluían en el Presupuesto de 2024 y que ascendían a la cuantía de1.670.085 euros". Dice Carmen Martínez que esta petición debió resolverse en los siguientes cinco días, pero no ha sido así.

Al no recibir la información solicitada, la concejala popular acudió a las oficinas municipales para consultar la información, coas que tampoco fue posible, pues se encontró el acceso denegado a los expedientes. Y añade: "Al día siguiente volvimos a las dependencias municipales con el objeto nuevamente de consultar la documentación solicitada que, igual que el día anterior, se nos fue denegado". A juicio de la portavoz este procedimiento impide realizar su labor de fiscalización del Gobierno local. "Lo que sucede en el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, con un edil socialista a la cabeza, va en contra del derecho fundamental de los concejales de la oposición, recogido en la Constitución", concluye la popular.