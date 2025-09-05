Denuncian el recorte de servicios en la oficina del Medio Rural de Navelgas, algo que rechaza el Principado

La organización profesional agraria Unión Rural Asturiana (URA) ha denunciado el "recorte de servicios" en la Oficina Comarcal de Navelgas (Tineo). El colectivo coordinado por Borja Fernández señala que han recibido quejas en los últimos meses al respecto del "continuo recorte de horarios y el incumplimiento reiterado de apertura de la misma en los días anunciados". En este sentido, han remitido un escrito al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, para exigir "una apuesta clara por esta oficina", pues esta zona del concejo cuenta "con un importante número de explotaciones ganaderas".

Desde la Consejería de Medio Rural rechazan que haya recorte alguno y señalan que la reducción del horario es algo temporal: "Se ha tenido que reducir, de manera temporal, la atención al público debido al cambio de titularidad de la plaza de auxiliar administrativo, que pasará a ser administrativo". Explican que el proceso está en vías de resolución con la próxima cobertura de la plaza. Con todo, indican que la oficina ha conservado un día de apertura a la semana, "para mantener la atención al público, y permitir a los ciudadanos realizar sus trámites".

Medio Rural señala que su apuesta por las oficinas del Medio Rural "es clara y contundente". De hecho, hacen referencia a la partida de 900.000 euros con la que se están acometiendo mejoras en las diferentes oficinas. "Concretamente en Navelgas, se está ejecutando una reforma por valor de 47.600 euros, que permitirá cambiar la carpintería del edificio, impermeabilizar la oficina, cambiará las luminarias y renovar la pintura interior", precisan. Precisamente estos trabajos han obligado a trasladar temporalmente la oficina a otras dependencias "para mantener el servicio abierto".