Graciano García despide el verano de Tapia: "Mi asignatura pendiente es cómo devolver a este pueblo una parte de lo que está haciendo por mi"

El periodista y director emérito y vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García, despidió ayer uno de sus veranos más especiales en Tapia. No en vano, hace escasas fechas recibió el título de hijo adoptivo del concejo, un reconocimiento que le emocionó enormemente. Por eso, ayer, en su tradicional comida de cierre del verano, rodeado de amigos, confesó tener una asignatura pendiente: "Qué puedo hacer yo por Tapia para devolver aunque solo sea una parte de lo que Tapia está haciendo por mi".

Graciano García, que veranea asiduamente en el concejo desde hace treinta años, defendió que "hemos venido al mundo para hacer algo por él". En este sentido, recordó lo que decía Steiner: "nuestra principal misión en la vida es la de dejar cuando lo abandonemos para siempre un mundo mejor que el que nos hemos encontrado al llegar a él".

El director emérito de la Fundación Princesa García se mostró contento en el encuentro celebrado en el céntrico Mesón El Puerto porque, dijo, "la felicidad son momentos como este, que se van guardando en la memoria". Aunque el objetivo de la cita era realizar un "almuerzo de despedida", dejó claro que "yo nunca me marcho de Tapia. Porque soy una persona agradecida y porque en ningún otro sitio me encuentro como aquí". Y añadió: "La amistad no entiende de veranos ni de inviernos. El verano acaba pero la amistad no tiene calendario".

Rincón de la poesía

En el encuentro no faltaron Emilio Reiriz y Germán Muiña sus más estrechos colaboradores en el proyecto "Asturias, Capital Mundial de la Poesía", que tiene en Tapia uno de los concejos más activos. También acudió el alcalde, Pedro Fernández "Paxico", que avanzó que el consistorio está a punto de crear el prometido rincón de la poesía. Finalmente este espacio tan singular, anunciado en 2024, se ubicará en la zona de El Cuitelo, con excepcionales vistas al Cantábrico y a un paso del centro.

"Vamos a crear un rincón dedicado a la poesía en un espacio que ahora mismo tiene un problema de seguridad por su proximidad al mar. Se colocará una balaustrada de madera como las de las áreas recreativas y un banco para observar el mar", señala el alcalde de este espacio único, con el que Tapia da un paso más en su apoyo al proyecto de Graciano García.

El Ayuntamiento de Tapia fue el primero de Asturias en adherirse a "Asturias, capital mundial de la poesía", como muestra de apoyo a la iniciativa de su ya "Hijo Predilecto". Además, cada año es uno de los concejos que plantea una programación más extensa con motivo del Día Mundial de la Poesía, que se conmemora cada 21 de marzo.