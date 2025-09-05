Quejas en el pueblo de Mántaras por la cancelación, sin previo aviso, de su histórica parada de autobús escolar

Seis familias del pueblo de Mántaras, en Tapia, se quejan de la supresión este curso que está a punto de comenzar y sin previo aviso de la histórica parada de autobús escolar. Esta situación afecta a seis pequeños que se quedan sin transporte gratuito, pero también sin la gratuidad del servicio de comedor en el colegio público Príncipe de Asturias de Tapia.

"Los nenos de Mántaras siempre fueron en autobús, que es un recurso importante que ayuda a conciliar a las familias. Entendemos que se deniega porque consideran que estamos a menos del kilómetro y medio exigido para tener este servicio", señala la portavoz de las familias. Sin embargo, indican que no desde el Consorcio de Transporte no se les ha dado ninguna explicación y no responden a sus peticiones de información. "Si la razón es la distancia no están teniendo en cuenta que una dirección prohibida nos obliga a dar un rodeo de más de esa distancia mínima, ni tampoco que para acceder a pie al colegio, los niños deben cruzar el cruce de acceso a Tapia, por una zona peligrosa, sin paso de peatones, donde ha habido accidentes", añaden.

Las familias se muestran molestas por esta decisión unilateral que no tiene en cuenta las características especiales del pueblo de Mántaras, ubicado al otro lado de la carretera general. El colegio Príncipe de Asturias está en un punto conocido como Barredo, a medio camino entre Mántaras y la villa de Tapia.