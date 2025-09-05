Valdés reforzará el bosque-jardín de la Fonte Baxa con una inversión de 130.000 euros que busca captar nuevas visitas

El bosque-jardín de la Fonte Baxa reforzará sus instalaciones este año con tres actuaciones que supondrán un desembolso de 131.000 euros. La inversión, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística del concejo, busca mejorar los recursos de este jardín único que cada año gana adeptos. Según la información que maneja el consistorio, las visitas de enero a julio han crecido un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior.

"Cerramos 2024 con 12.100 entradas vendidas, pero no nos conformamos porque sabemos que es un recinto muy singular y hay capacidad para seguir creciendo", señala el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, consciente del potencial de este recurso que es una de las apuestas del actual Gobierno local. Precisamente una de las bazas que quiere jugar el consistorio para ganar visitas es lograr atraer al público escolar. Para ello, una de las obras consistirá en la creación de un aula de recepción de visitantes. Este espacio se construye remodelando un antiguo almacén, que cuenta con un aseo y que actualmente estaba en desuso. Se dotará de sillas y de un espacio digno en el que los visitantes, especialmente los escolares, puedan recibir una primera información antes de adentrarse en los senderos de este enclave único en el Occidente.

Esta obra, presupuestada en 45.800 euros, está ya adjudicada por lo que estará operativa en el breve plazo. "Es una actuación que actualiza y moderniza el jardín y, sobre todo, nos permite abrir un campo nuevo que es potenciar las visitas escolares", señala el primer edil. La segunda actuación consiste en dotar de electricidad el bosque-jardín, ya que hasta ahora se dispone de suministro gracias a placas solares.

Más eventos

Explica el alcalde, que la electrificación permitirá ofrecer más servicios, como por ejemplo instalar máquinas de refresco o otras prestaciones. "Aunque no es el objetivo en el corto plazo, también nos abriría la posibilidad de iluminar el espacio por la noche", añade. Esta dotación de energía será clave para potenciar los eventos en el bosque-jardín, por ejemplo, las bodas. Este año se celebró la primera con banquete incluido en el espacio, pero, con un importante esfuerzo logístico, que se facilitará al disponer de electricidad. Esta obra costará 68.700 euros y Valdés espera adjudicarla la próxima semana.

La tercera pata de la inversión en el bosque-jardín es la puesta en marcha de las fuentes ornamentales del jardín, algunas especialmente antiguas y valiosas. "Tenemos seis fuentes de especial importancia y valor artístico, una de ellas data de 1788, que volverán a entrar en funcionamiento", precisa el alcalde. La idea es que las fuentes vuelvan a disponer de agua, lo que embellecerá más si cabe el recurso. El suministro de agua será posible dotando a cada fuente de paneles solares. Esta obra se licitó en 16.900 euros y acaba de adjudicarse. La previsión del Gobierno local es que todas las obras estén listas este año para que el bosque-jardín de otro paso de gigante como el gran recurso turístico del concejo.