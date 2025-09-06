Allande apremia al Principado a redactar el proyecto de su "muy necesaria" residencia de mayores
El consistorio tiene lista la escuela de bebés, con una inversión de 110.000 euros, y pide a Educación su pronta puesta en marcha
El Ayuntamiento de Allande pide al Principado celeridad para sacar adelante el ansiado proyecto de la residencia de mayores. Por un lado urgen que se redacte el proyecto, que consta en los presupuestos regionales, mientras tratan de recabar los permisos necesarios para soterrar una torreta de electricidad sita en la finca, paso necesario para convertir el espacio en urbanizable.
El asunto de la torreta no es cuestión menor, pues lleva cuatro años en tramitación. La alcaldesa de Allande, la popular Mariví López, explica que desconoce el motivo por el que no se cursó adecuadamente el informe medioambiental previo para eliminar la torreta. El caso es que el papel quedó "olvidado" y se vieron obligados a reiniciar la tramitación, con el consiguiente retraso. "No sabemos si fue por negligencia de un funcionario o por una cuestión política", señala López, que denuncia las trabas con las que se encuentra su equipo de Gobierno a la hora de gestionar proyectos ante el Principado.
En este sentido, señala que, al margen del soterramiento de la torreta, el proyecto de obra debería estar ya listo, por lo que reclama agilidad. "Lo de la torreta parece de chiste porque desde que se hizo el informe medioambiental hasta ahora pasaron cuatro años, nos costó más de un año dar con el documento. Uno se siente ninguneado", señala la primera edil.
Matrícula en la escuela infantil
Además de la residencia de mayores, otro asunto para el que pide premura es para la puesta en marcha de la escuela infantil del concejo. El Ayuntamiento se acogió a una de las subvenciones del Principado para acometer las obras y la infraestructura ya está lista. "Recibimos una subvención de 56.000 euros y el resto, hasta los 110.000 euros que costó la obra, lo asumimos nosotros. La obra está hecha, el Ayuntamiento ha cumplido el plazo y ahora le toca al Principado ponerla en marcha", señala la alcaldesa.
Hace unos días se desplazó a Oviedo y los responsables educativos se comprometieron a poner en marcha el recurso entre finales de septiembre y primeros de octubre. "Quiero creer que van a cumplir con su parte porque es un servicio necesario, imprescindible para fijar población y tenemos ya ocho niños matriculados", señala.
