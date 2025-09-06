La sexta edición de "A Mariña. Planes con corazón", que arrancó ayer, viernes, en Viveiro, seguirá hoy por O Valadouro y mañana por Mondoñedo. Los asistentes vivirán experiencias únicas de la mano de guías experimentados y de anfitriones locales, que los acercarán al entorno natural, a la historia, a la gastronomía y a la artesanía de A Mariña. Se trata de una iniciativa para conocer el territorio, disfrutar de actividades de ocio singulares y "contribuir a la desestacionalización del turismo", explican desde la organización. El 12 de septiembre la ruta discurrirá por tierras de Alfoz, el día 13 el protagonista será el municipio de Xove, el 14 el recorrido será por A Pontenova y el 15 por Cervo. "A Mariña. Planes con corazón" seguirá el 19 por Trabada, el 20 por Ribadeo, el 21 por Foz, el 26 por Lourenzá y el 28 por Ourol. Ya en octubre las rutas y visitas continuarán el día 4 por Riotorto, el 5 por Barreiros, el 11 por O Vicedo y concluirán el 12 en Burela.

En este programa de actividades, promovido por la Mancomunidad de Ayuntamientos de A Mariña Lucense, en colaboración con la Xunta de Galicia y con la Diputación Provincial de Lugo, pueden participar todas las personas que lo deseen reservando su plaza a través de la página web: https://amarinalucense.gal/ .

Una actividad de la pasada edición. / Cedida a Lne

Las plazas son limitadas. El coste es de 5 euros para la inscripción individual, 9 euros (pareja) y 15 euros (inscripción grupal para un máximo de 5 personas). El precio incluye la visita guiada, experiencias con los anfitriones y los seguros de responsabilidad civil y accidentes.

Desde la Mancomunidad de Ayuntamientos de A Mariña animan "a la ciudadanía asturiana, tan vinculada a la costa de Lugo y a Galicia, a aprovechar esta oportunidad para conocer mejor todos los tesoros que esconde este destino único".