El naviego Joaquín Fernández será pregonero de Las Telayas: "Puerto de Vega vive sus fiestas de una manera muy especial"

La villa naviega de Puerto de Vega está ya inmersa en sus fiestas de Nuestra Señora de La Atalaya, las populares "Telayas". Aunque ya hubo actividades previas, el grueso de la propuesta festiva comienza este sábado con la proclamación de la reina y sus damas y la lectura del pregón, que correrá a cargo de Joaquín Fernández. La organización agradece su implicación, desde bien joven, en la organización de los festejos.

"Las Telayas son una tradición, una exposición de la cultura de Vega y de nuestra forma de ser. Te juntas con mucha gente que no ves en todo el año y pasas unos días agradables, creo que aquí se viven las fiestas de una manera muy especial, con un sentimiento muy arraigado", señala el pregonero. También destaca el cartel de nivel que presenta la localidad naviega y también la singularidad de disponer de un programa extenso con actividades para todos los públicos y a lo largo de todo el día.

Mañana, domingo, será la víspera, con la tradicional salida de gigantes y cabezudos. Será tras el chupinazo, a las 12:00 horas, en la rula de Puerto de Vega. A las 18:00 horas tendrá lugar la subida al campo de La Atalaya y allí se repartirán los tradicionales bollinos. El día se cierra con la primera verbena en el parque Benigno Blanco.

El lunes 8 de septiembre será La Telayona, con la misa de campaña en el campo de La Atalaya a las 12:00 horas. La Telayina llega el martes 9 de septiembre con la tradicional entrega del ramo al marinero de más edad. En este caso lo recoge César García. A las 17:30 horas será el carnaval telayero y cierra el día una nueva verbena.

La última jornada será el miércoles 10 de septiembre con la jira. La salida hacia Frexulfe será a las 12:00 horas y la vuelta se ha fijado para las 20:00 horas.