El naviego Joaquín Fernández será pregonero de Las Telayas: "Puerto de Vega vive sus fiestas de una manera muy especial"
El pregón será hoy en el parque Benigno Blanco, tras la proclamación de la reina y damas de los festejos
La villa naviega de Puerto de Vega está ya inmersa en sus fiestas de Nuestra Señora de La Atalaya, las populares "Telayas". Aunque ya hubo actividades previas, el grueso de la propuesta festiva comienza este sábado con la proclamación de la reina y sus damas y la lectura del pregón, que correrá a cargo de Joaquín Fernández. La organización agradece su implicación, desde bien joven, en la organización de los festejos.
"Las Telayas son una tradición, una exposición de la cultura de Vega y de nuestra forma de ser. Te juntas con mucha gente que no ves en todo el año y pasas unos días agradables, creo que aquí se viven las fiestas de una manera muy especial, con un sentimiento muy arraigado", señala el pregonero. También destaca el cartel de nivel que presenta la localidad naviega y también la singularidad de disponer de un programa extenso con actividades para todos los públicos y a lo largo de todo el día.
Mañana, domingo, será la víspera, con la tradicional salida de gigantes y cabezudos. Será tras el chupinazo, a las 12:00 horas, en la rula de Puerto de Vega. A las 18:00 horas tendrá lugar la subida al campo de La Atalaya y allí se repartirán los tradicionales bollinos. El día se cierra con la primera verbena en el parque Benigno Blanco.
El lunes 8 de septiembre será La Telayona, con la misa de campaña en el campo de La Atalaya a las 12:00 horas. La Telayina llega el martes 9 de septiembre con la tradicional entrega del ramo al marinero de más edad. En este caso lo recoge César García. A las 17:30 horas será el carnaval telayero y cierra el día una nueva verbena.
La última jornada será el miércoles 10 de septiembre con la jira. La salida hacia Frexulfe será a las 12:00 horas y la vuelta se ha fijado para las 20:00 horas.
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
- Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse