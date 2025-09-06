Santa Eulalia de Oscos transformará su antigua Cámara Agraria en vivienda y un espacio para emprendedores

Santa Eulalia de Oscos tiene un plan para transformar la antigua Cámara Agraria en un edificio polivalente que compagine un espacio para el emprendimiento con la dotación de nueva vivienda en alquiler para el concejo. El objetivo es dar uso a un edificio muy céntrico que está infrautilizado.

El espacio para los emprendedores se ubicará en la planta baja del inmueble, que se ubica junto al colegio y el centro de salud. Para valorar el interés de la actuación, el Gobierno local abrió un plazo de presentación de solicitudes este verano y se presentaron dos empresas. Esta previsto que este mes se elija el proyecto más adecuado para el espacio.

No obstante, visto que hay interés, el consistorio está pensando en ofertar a los emprendedores nuevos inmuebles en desuso, como es el caso de los vestuarios del antiguo campo de fútbol de Millarado, un equipamiento que no se utiliza actualmente y que también está muy cerca del casco urbano santallés.

La zona de servicios donde se enclava la antigua Cámara Agraria. / R. T. C.

Cesión del inmueble

Volviendo a la Cámara Agraria, el Ayuntamiento ya contactó previamente con la Consejería de Medio Rural, propietaria del edificio, para conocer las posibilidades de cesión del espacio y ahora presentará un proyecto formal con su plan de obra. En la planta superior espera lograr construir dos pisos, pues la escasez de vivienda es un problema en la capital santallesa. Una vez que se formalice la cesión, se buscarán fondos para acometer la remodelación del equipamiento y dar nueva vida a la Cámara Agraria santallesa. “Vamos a mover ficha desde ya”, señala el alcalde, Francisco López.

Precisamente al lado, en los bajos del colegio se está construyendo otro equipamiento muy demandado: un gimnasio municipal. Para esta actuación el consistorio logró una ayuda de 22.800 euros, que cubrió buena parte de la actuación, valorada en 28.012,65 euros. Las obras están en marcha y podría inaugurarse entre finales de mes y principios de octubre.

Instalaciones deportivas

“Ahora mismo no teníamos gimnasio y era una demanda. Cada vez más la gente se quiere cuidar y hay un porcentaje de gente joven para el que no teníamos opciones de ocio, así que creemos que será un servicio importante”, señala el primer edil. Además de zona de trabajo con máquinas habrá un espacio libre para actividades.

El consistorio espera trasladar a este espacio las clases de yoga y pilates que se dan actualmente en la casa de cultura, además se van a ofertar clases de boxeo y se ha llegado a un acuerdo con un gimnasio de Lugo para ofertar clases dirigidas y un servicio de aplicación móvil para que los usuarios preparen sus entrenamientos. Por otro lado, el primer edil confía en contratar a un monitor que pueda ocuparse de la gestión del espacio, que cuenta con unos 140 metros cuadrados de superficie. “Creo que va a quedar chulo y que dentro de la comarca Oscos-Eo va a ser un equipamiento relevante”, añade.