Tineo monta la pasarela perfecta para las mejores reses de Asturias: "Hay nivel y buena organización, un concurso de referencia"

Tineo celebra este fin de semana la trigésimo cuarta edición de su Concurso de Ganado, una cita que reúne a más de doscientos animales de las razas Frisona y Asturiana de los Valles. Pero no son ejemplares cualquiera, son la élite y, por ello, los ganaderos se esfuerzan para que luzcan sus mejores galas en la pasarela tinetense.

"Los animales que vienen aquí son como modelos profesionales, porque esto es básicamente un concurso de belleza. Hay un trabajo muy importante de manejo y preparación detrás. Luego, nosotros les damos los últimos retoques, pero el trabajo importante se hace en casa», resume el salense Tomás Peláez, que se gana la vida como preparador de las reses que optan a los concursos. Todos los ganaderos coinciden en las muchas horas que hay detrás de cada animal, un esfuerzo que no compensa económicamente, pero que hacen por afición y pasión por el sector. "Ya no es solo el dinero que supone venir, sino que quita horas del trabajo diario. Estos animales exigen mucho esfuerzo, hay que enseñarles a caminar, dedicar horas a su cuidado, darles una alimentación exclusiva... es un trabajo de muchas horas", cuenta María Mon, sierense y preparadora.

Los piropos a la organización llegan desde todas las esquinas de Asturias. Paula Marín, copropietaria de la ganadería La Lláscara, de Sobrescobio, lo tiene claro: "Aquí hay mucho nivel. Las instalaciones son de lo mejor y la organización es intachable". Adrián Iglesias, de ganadería Iglesias (Llanera) también es veterano en la cita: "Acude mucho público, la organización es buena y es uno de los concursos referentes de Asturias". La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, aplaude el éxito de participación y defiende que el concejo "es una potencia ganadera y nosotros seguiremos trabajando para el sector y para demostrar que existimos".

Los ganaderos consultados coinciden en que el sector vive un momento relativamente bueno, si bien siguen quejándose del excesivo papeleo. "En los precios estamos mejor, pero nos hunde la burocracia", dice Kike Fernández, de la ganadería salense Karla y Martina. Con él coincide Manuel Fernández de la ganadería tinetense Manolero, que añade el problema de la fauna salvaje: "No es el peor momento, los precios mejoraron después de lo que vivimos, pero tenemos problemas con la fauna salvaje y la burocracia. Si nos dejaran trabajar sería perfecto". Este profesional defiende una cita "que no tiene nada que copiar porque es un referente" y donde cada año "se ven más y mejores animales".