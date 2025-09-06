Vegadeo se prepara para recibir a La Vuelta: mucha expectación ante una cita histórica

"El domingo 7 de septiembre, Vegadeo será protagonista internacional con la salida de la etapa 15 de la Vuelta Ciclista a España. Un momento histórico que pondrá a nuestra villa en el mapa deportivo y mediático". Así anima el Ayuntamiento de Vegadeo a vecinos y visitantes para participar en esta salida de etapa, fijada para las 13:00 horas, pero que llenará desde primera hora la capital veigueña de ambiente deportivo y festivo. "Esta jornada será una gran oportunidad para disfrutar del ambiente, del deporte y para mostrar al mundo la hospitalidad de Vegadeo. Os animamos a acompañar a los corredores y a vivir juntos este día histórico para nuestro municipio", señala el consistorio.

La etapa 15 de La Vuelta ccuenta con un recorrido de 167,8 kilómetros y tiene meta en la localidad gallega de Monforte de Lemos. Está considera una etapa de media montaña, con un desnivel acumulado de 3.287 metros. La salida neutralizada desde el quiosco de música de Vegadeo, en pleno centro de la villa, está fijada para las 13:05 minutos. y la llegada a meta será en torno a las 17:17 horas. "El plato fuerte será el Puerto da Garganta, con un ascenso de 16,5 km al 5,1% de pendiente media (Categoría 1)", precisa el consistorio.

El despliegue de la prueba ciclista ha obligado a establecer restricciones en el tráfico. De hecho, desde hoy no será posible aparcar en las calles La Milagrosa, Hermanas Fernández de la Vega, El Muelle, Augusto Barcia Trelles, Calle Emilio Cotarelo y Mori, frente al Parque de Medal y Alameda. Además, el domingo por la mañana la calle El Palacio tendrá movilidad muy limitada, explica el consistorio, que pide colaboración para "mostrar la mejor cara de Vegadeo en este gran evento".

El Ayuntamiento de Vegadeo está informando estos días de los aparcamientos disponibles, así como del transporte público disponible para acudir la capital veigueña. "Si vienes a Vegadeo este domingo, 7 de septiembre, te recomendamos utilizar el transporte público para evitar problemas de tráfico y aparcamiento. No obstante, si vienes en coche, hemos habilitado las siguientes zonas de aparcamiento para que puedas disfrutar del evento", precisa el Ayuntamiento. En este sentido, será posible aparcar en el polígono industrial del Monjardín, en el instituto Elisa y Luis Villamil, en el entorno del polideportivo o en el colegio Jovellanos. Asimismo, se pondrán a disposición de los visitantes diferentes fincas en las principales entradas y salidas de la capital veigueña. "Por favor, sigue siempre las indicaciones de los agentes y voluntarios", reclama el consistorio.