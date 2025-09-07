Allande se lanza a por sus fiestas del Avellano con un programa de lo más apretado

"Fue toda una sorpresa y hasta un susto, pero constituye todo un orgullo. Desgranaré mis comienzos aquí y lo que me encanta de Allande como la naturaleza y el paisaje", señala la médica del centro de salud de Pola de Allande, Gema González Nogal, elegida pregonera de las fiestas del Avellano. Tras varias jornadas con actividades previas, la capital allandesa entra hoy en harina con la lectura del pregón, antesala del día grande, el 8 de septiembre.

La pregonera muestra su entusiasmo ante el reto de leer el pregón y también su satisfacción por trabajar en el medio rural: "No me arrepiento de venir a trabajar aquí. En cuanto a las redes de hospitales somos unos privilegiados, pero necesitamos más personal humano y una atención primaria fuerte para que el engranaje funcione perfectamente".

Por su parte, la alcaldesa de Allande, Mariví López, se muestra convencida de que las fiestas del Avellano "fortalecen nuestra identidad allandesa al honrar nuestras tradiciones, nuestra Virgen y la convivencia vecinal". Expresa, además, el compromiso del Ayuntamiento con los festejos: "La concejalía de Festejos y la de Turismo, trabajan conjuntamente en la organización de estas fiestas uniendo su dedicación y esfuerzo para que resulten espectaculares y que además sirvan para fortalecer nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro espíritu de comunidad. Son días para compartir y celebrar en familia y con amigos las fiestas mayores de Allande".

Papel relevante en el éxito de los festejos lo tienen las peñas, resortes asociativos que implosionan en el Avellano. Joselu Cholla sintetiza así la razón de ser y participación de La Pelgarada: "Queríamos aportar algo relacionado con la música y la actividad musical, además del tema de la pólvora. Organizamos el Interpeñas, que desde el primer año en que vinieron autobuses de toda Asturias fue un éxito total. Empezamos con gente joven. Ahora somos unos 60 socios de todas las edades". Este pasado viernes se celebró la fiesta de la cerveza en el Disco Bar Jaybor, Andrés Suárez, que lleva más de 30 años al frente del local. Resumió así las expectativas de público en las fiestas, así como uno de los principales problemas del Suroccidente como freno irreversible: "Ha bajado mucho la asistencia por la despoblación de la zona. Hay la décima parte de gente que a finales de los 90 y el 2000".

Hoy, domingo, Pola de Allande se despertará con la sesión vermú a cargo de Héctor y José, y la entrega de bollo preñao y vino organizado por la Peña El Trueno. A las 17:00 horas, en el Campo del Río, se disputará el partido Racing Allandés-Narcea Veteranos. Y a las 21:00 horas llegará el pregón. Seguidamente del pregón se presentarán las reinas y reyes de las fiestas, y el chupinazo acompañado de una descarga de palenques. Tras la segunda verbena con El Combo Dominicano y la Orquesta Salsarena, la peña femenina Asgaya ofrecerá su descarga. "Somos unas 80 socias. Hace unos años decidimos tirar sólo Bomba en el Paseo y así seguimos", señala la socia Lidia García.

Una imagen de archivo de la peña La Pelgarada. / R. L. G.

Procesión

El 8 de septiembre, día grande, llega cargado de tradición. Hay dos momento especiales, la procesión de bajada, a mediodía, y la de subida, a las 20:30 horas. En ese momento de regreso será la ansiada "Descarga del Avellano". Corre a cargo de la Pirotecnia Pablo, de Cangas del Narcea, y está organizada por la Peña el Trueno. "Somos 100 socios. Aportamos 6000 euros a la descarga, que es un subidón. Nuestra idea es tirar el doble el próximo año que cumplimos 30 años", señala el presidente, Walter López.

El día 9 se dedica a los más pequeños y ahí juega un papel destacado la peña La Chancleta, que organiza la yincana pirata. "Este año es especial, porque cumplimos 15 años. Vestidas de morado aportamos alegría, ilusión y buen rollo para que los más pequeños disfruten de las fiestas", señala la presidenta del colectivo, Cris Cienfuegos. A las 19:30 la charanga Élite acompañará al desfile de peñas, con invitación a sangría. Las sopas de ajo se servirán de madrugada en los bajos del ayuntamiento como broche final a las fiestas

La última verbena contará con las orquestas Héctor y José, Mina Longo y DJ Brmudz. Sobre la una y media saldrá el mítico Toro de Fuego.Las sopas de ajo se servirán de madrugada en los bajos del ayuntamiento como broche final a las fiestas. Con la llegada del amanecer muchas ilusiones quedarán en Pola aguardando una nueva edición del Avellano y muchos sueños se irán en la maleta de los asistentes carretera abajo.