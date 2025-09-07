Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Pombo (en plena polémica por sus declaraciones sobre la lectura) luce embarazo en Castropol: este es el motivo de su visita a Asturias

La influencer posó espectacular en el muelle de la localidad

María Pombo paseó este fin de semana su embarazo por Asturias, en plena polémica por sus declaraciones sobre la lectura. La influencer, una de las más seguidas de nuestro país, con tres millones de fans en Instagram, la lió hace unos días al defender a quienes no leen y contestar a sus críticos. "No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo", dijo Pombo, desatando una oleada de comentarios.

La mujer de Pablo Castellano lució el viernes barriga en el muelle de Castropol al asistir a la preboda de su amiga, la también influencer Alejandra Navarro, más conocida como Alenavbas, que se casó con su pareja desde hace 12 años, Carlos Fuente. Los novios se dieron el "sí, quiero" el sábado en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, un templo único y considerado la catedral más antigua de España. El día anterior celebraron una fiesta junto a familiares y amigos en el restaurante El Risón, situado en el muelle de Castropol, con cachopo para cenar.

En Castropol se pudo ver a más rostros conocidos. Junto a María Pombo, acudió su marido. También asistieron Marta Pombo y su marido, Luis ZamalloaLucía Pombo y Álvaro López Huerta; María García de Jaime con Tomás Páramo; Bea Gimeno (que está embarazada) junto a su marido Nacho Aragón(hijo de Emilio Aragón); y María Fernández Rubíes (conocida como María Frubies), entre otros. Tampoco faltó a la cita Martina Cariddi, la actriz de la serie "Élite", que es prima de la novia.

María Pombo compartió con su ejército de seguidores unas impresionantes fotos de ella embarazada en Castropol con la puesta de sol. Para la ocasión llevó un vestido lencero con un jersey oversize encima de color beis. Completó el look con un bolso mini y uno de los collares de la última colección de Alenavbas con la firma Moncollier. María está esperando su tercera hija, Mariana. Ella y Pablo Castellano tienen otros dos hijos en común: Martín y Vega.

Pese a estar guapísima, los comentarios a su publicación no se centraron ni mucho menos ni en el embarazo ni en Asturias, sino en la polémica sobre la lectura. "Que libro estás leyendo?", le pregunta uno. "Un país que no lee está abocado a la desaparición de sus neuronas.Quieres ese legado para tus hijos? Adelante, pero no hagas apología de la ignorancia", escribe otro. "No sé para qué tiene activado los comentarios, si no los va a leer", bromea otra. Y así decenas de comentarios.

