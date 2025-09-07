Ribadeo y Castropol se llenan de influencers: las Pombo, María de Jaime y María Frubies asisten a la boda de Alejandra Navarro (Alenavbas), que llevó un velo de encaje gallego

Las Pombo al completo (María, Marta y Lucía), María de Jaime, Tomás Páramo, María Frubies, Bea Gimeno, Nacho Aragón... Ribadeo y Castropol se llenó este fin de semana de influencers para asistir a la boda de la también creadora de contenido Alejandra Navarro, más conocida como Alenavbas, con su pareja desde hace 12 años, Carlos Fuente.

Alejandra Navarro y Carlos Fuente tras casarse / Instagram

Preboda en Castropol con cachopo

Alejandra, que vive en Madrid, pero tiene raíces gallegas, eligió La Mariña Lucense, donde veranea desde que es una niña, para dar el "sí quiero". El gran día tuvo lugar este sábado en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, un templo único y considerado la catedral más antigua de España. El viernes los novios celebraron una preboda junto a familiares y amigos en Castropol (Asturias). Fue en el restaurante El Risón, situado en el muelle de la localidad, y hubo cachopo para cenar.

El cachopo que cenaron en la preboda de Castropol / @mpombor

Invitados con una legión de seguidores

La preboda en Castropol reunió a algunas de las influencers con más seguidores en nuestro país, con María Pombo a la cabeza, que suma un ejército de 3 millones solo en Instagram. María, que lució embarazo (está esperando su tercer hijo, Mariana), acudió junto a su marido, el arquitecto Pablo Castellano.

Actriz de "Élite"

También estuvieron Marta Pombo y su marido, Luis Zamalloa, Lucía Pombo y Álvaro López Huerta; María García de Jaime con Tomás Páramo; Bea Gimeno (que está embarazada) junto a su marido Nacho Aragón(hijo de Emilio Aragón); y María Fernández Rubíes (conocida como María Frubies), entre otros. Tampoco faltó a la cita Martina Cariddi, la actriz de la serie "Élite", que es prima de la novia.

Los novios en la preboda / @anelavblas

Encaje gallego

Alejandra Navarro, que está considerada como una de las influencers con mayor proyección en España y que suma en la actualidad más de 133.000 seguidores en Instagram, lució un original vestido diseñado por Marta Martí, que constó de un cuerpo tipo corsé con bordados y tirantes que se sobreponía sobre la falda larga. Alenavbas llevó la melena suelta con un velo que incluyó una pieza de encaje tradicional gallego de Camariñas. Ya en la preboda de Castropol, Alejandra usó este encaje para su look: llevó una falda y una cinta amarrando el pelo. Asimismo, el altar de la iglesia de Mondoñedo estuvo cuidadosamente decorado con estas piezas que son un tesoro. La influencer llevó joyas de Leandra Studio.

La novia con el padre entrando en la iglesia / @mariapombo

Banquete y fiesta en la casa familiar

Tras la ceremonia religiosa, el banquete se celebró en la casa familiar de Alejandra, en Pallares. La influencer también tiene vínculos con Asturias como demuestra el hecho de que en su primera colección de joyas con la marca catalana Moncollier lanzase un anillo con la imagen de la Virgen de Covadonga, que la firma ha vuelto a reponer tras su éxito de ventas. Precisamente, en la preboda las Pombo y demás famosas lucieron las joyas de esta colección diseñadas por Alenavbas y Moncollier.