El Concurso de Ganado de Tineo corona a "Soltera" y "Malaya" como mejores animales de la raza Asturiana de los Valles
Las reses, de dos ganaderías de Pravia y Tineo, triunfaron en el prestigioso certamen tinetense
Aunque el premio más preciado del XXXIV Concurso de Ganado de Tineo es la vaca "Gran Campeona" de la raza Frisona, pues es un galardón dotado con 1.000 euros, hubo otras reses dignas de mención. Es el caso de "Soltera" y "Malaya", las grandes campeonas de la raza Asturiana de los Valles, que contó con nada menos que 34 ganaderías participantes y 130 animales a concurso.
La "Gran Campeona" de tipo culón fue la vaca "Soltera", de ganadería Xinrón (Tineo) y el "Semental Campeón" fue "Titanic" de la ganadería tinetense Albina María. Por su parte, en tipo normal la vaca "Gran Campeona" fue "Malaya" de Las Novillas, de Pravia. El "Semental Campeón" fue "Xardón", de Ganadería Aguado, también de Tineo.
En general, las ganaderías de Tineo lograron un papel destacado en el certamen, que contó con muy buena respuesta de ganaderías y públicos. La cita se considera una referencia en Asturias.
