Cudillero pone el mantel en pleno anfiteatro en la tercera edición de su comida en la calle: "Es una idea muy buena"
La "jornada de convivencia" reúne a alrededor de 1.200 personas, en un encuentro que sirve para cerrar el verano
Se podría decir que Cudillero sacó ayer mesa y mantel a pie de calle para disfrutar de la belleza de su anfiteatro. La comida en la calle volvió a ser un éxito y, en su tercera edición, reunió a alrededor de 1.200 personas. "Es una idea muy buena del Ayuntamiento. Surgió hace tres años y está muy bien, para hermanarse porque se junta gente de todas las edades en plena calle. Cada vez viene más gente", resume Adrián Fernández, de Lamuño.
Entre los participantes no faltó el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, que confirmó el éxito de esta "jornada de convivencia", que no solo atrae a cudillerenses, sino a vecinos de los concejos de alrededor. "La gente ya lo ve como una jornada para despedir el verano, marca el inicio de curso", señala. Este año la propuesta, que corre a cargo del Ayuntamiento, incorporó un mercado artesano organizado por la Comisión de Fiestas de Cudillero.
"La verdad es que se pasa bien, cada uno trae algo de comida y compartimos y nos ponemos al día", señala Antonio García. A su lado, María Suárez, dice entre bromas que todo va bien hasta que hablan de política. Un poco más arriba está el cudillerense Cesáreo Marqués, que también aplaude la cita: "Se trata de pasar un día de convivencia, de salir y disfrutar".
"Me parece estupendo, sirve para reunir a la gente", añade Charo Secades que ejerce de portavoz de un grupo de amigas de Asturias y Madrid. Cerca del Ayuntamiento, Ana Goicoechea disfruta de la música de la charanga El Felechu. Viene invitada por unos amigos y está encantada: "Está muy bien organizado y hay buen ambiente y gente de todas las edades". Los hay más preparados como el grupo de Santi Pérez que hasta hicieron unas originales camisetas copiando el logo de una conocida marca de cerveza. Las "Estrellas Pixuetas" disfrutaron junto al millar de personas que tomó asiento en las calles, aún llenas de turistas.
