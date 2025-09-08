Cueva disfruta con su clásica "Fiesta’l Pato": "Hubo mucha gente; fue todo un éxito"
En total se liberaron cuatro patos (tres machos y una hembra), animales en recuperación que se reintroducen al hábitat
Cueva (Valdés)
La localidad valdesana de Cueva celebró ayer su clásica "Fiesta’l Pato", una jornada en la que el citado animal es protagonista. Este año los agentes de la Guardería del Medio Natural liberaron cuatro ejemplares (tres machos y una hembra) que estaban en proceso de recuperación y regresan así a su hábitat.
Además hubo carrera de cintas a caballo, cucaña y descenso a nado entre otras actividades. Esta prueba de natación lleva desde el año pasado el sobrenombre de "Celesto", en homenaje al vecino que ideó esta fiesta y que falleció en 2024. "Nos cayó una tormenta a mediodía pero la gente aguantó y la fiesta resultó un éxito", señala la organización. La cita remató con un concierto .
