Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una multitud toma el campo de La Alameda para celebrar la romería de Porcía: "Esta fiesta es especial, es un sentimiento"

"Vivir aquí el día de Asturias es algo especial", señalan los asistentes al día grande de Nuestra Señora de Los Remedios

En imágenes: Los romeros se vuelcan con la celebración de Nuestra Señora de Los Remedios

En imágenes: Los romeros se vuelcan con la celebración de Nuestra Señora de Los Remedios

Ver galería

En imágenes: Los romeros se vuelcan con la celebración de Nuestra Señora de Los Remedios /

T. Cascudo

Porcía (El Franco)

Al franquino Justo Bravo le tira Porcía y mucho. Tanto que este lunes llegó al campo de La Alameda poco antes de las siete de mañana. "Me empezaron a traer mis padres de pequeño y después me enganché", resume sobre un sentimiento compartido por los cientos de romeros que ayer no se perdieron el día grande de Nuestra Señora de Los Remedios.

Las razones que la hacen especial, además del bello paraje donde se celebra, es que es punto de encuentro de todo el Occidente, desde Tineo a Castropol, pasando por Villayón o Tapia. Estos últimos junto a los franquinos son los que viven la fiesta con más intensidad y acostumbran a realizar una caminata a pie hasta Porcía. Mención destacada merece el grupo que sale desde La Caridad y cuya entrada a La Alameda constituye uno de los momentos cumbre de la celebración. Ayer lo hicieron en torno a las dos de la tarde, cuando la orquesta tocaba el «Asturias» de Víctor Manuel.

"Celebrar aquí el día de Asturias es algo especial", señaló una de las romeras. Para los naviegos Aida Espina y Óscar Suárez también lo será porque este año es el último de solteros. El sábado se casan y, esta mañana, se plantaron en Porcía con el atuendo de sus respectivas despedidas de soltero. "Venimos todos los años, nos criamos aquí", añaden.

El cocinero Elio Fernández, del restaurante coañés Ferpel, es otro de los que no se pierden la fiesta. Toda su pandilla lució la camiseta de orgullo rural, con una vaca de protagonista, con la que recogió la estrella Michelin y que se ha convertido en emblema de Ortiguera y Medal. "Porcía es un sentimiento especial, es amor, es familia y amigos", señaló.

Verónica Rivas, integrante de una peña de Tineo y Villayón, señaló que no se pierden Porcía por ser una jira "de ambiente familiar y tranquilo". Al otro lado del campo se ubicaron los de la peña Petrén, que presumen de ser la peña más antigua de Porcía. Nada menos que 35 años llevan viniendo juntos este grupo de amigos de Barres (Castropol). "Es especial porque ves a gente que no ves en todo el año", señaló Roberto Fernández.

"Nos encanta. Es una manera de juntarnos y cerrar el verano", señaló la veigueña Susana Amor, acompañada de sus amigas y con un original y consensuado atuendo. La fiesta comenzó con misa y procesión junto a la capilla de Los Remedios y, después, el campo de La Alameda se llenó hasta la bandera para despedir el verano a lo grande.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  2. El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
  3. Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
  4. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  5. Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
  6. Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
  7. El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
  8. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!

La Asamblea Nacional francesa tumba al Gobierno de Bayrou, el cuarto que cae en esta legislatura

David Guerra y Asier Garitano se reunirán con los abonados del Sporting en El Molinón

David Guerra y Asier Garitano se reunirán con los abonados del Sporting en El Molinón

La Guía sale al paso bajo la lluvia en Llanes

La Guía sale al paso bajo la lluvia en Llanes

Éxito del Memorial "Carlinos" del Mosconia, con 600 niños jugando al fútbol en Grado durante el fin de semana

Éxito del Memorial "Carlinos" del Mosconia, con 600 niños jugando al fútbol en Grado durante el fin de semana

El Memorial "Carlinos", en imágenes

El Memorial "Carlinos", en imágenes

Estas son las razones por las que la TPA decidió no retransmitir la misa de Covadonga en el Día de Asturias

Estas son las razones por las que la TPA decidió no retransmitir la misa de Covadonga en el Día de Asturias

El Grupo venera a la Santina con procesión, ofrenda floral y una larga ristra de socios premiados: "Sois la base de nuestra entidad"

El Grupo venera a la Santina con procesión, ofrenda floral y una larga ristra de socios premiados: "Sois la base de nuestra entidad"

La Fed, quizá contra el consenso y la burbuja

La Fed, quizá contra el consenso y la burbuja
Tracking Pixel Contents