Una multitud toma el campo de La Alameda para celebrar la romería de Porcía: "Esta fiesta es especial, es un sentimiento"

Al franquino Justo Bravo le tira Porcía y mucho. Tanto que este lunes llegó al campo de La Alameda poco antes de las siete de mañana. "Me empezaron a traer mis padres de pequeño y después me enganché", resume sobre un sentimiento compartido por los cientos de romeros que ayer no se perdieron el día grande de Nuestra Señora de Los Remedios.

Las razones que la hacen especial, además del bello paraje donde se celebra, es que es punto de encuentro de todo el Occidente, desde Tineo a Castropol, pasando por Villayón o Tapia. Estos últimos junto a los franquinos son los que viven la fiesta con más intensidad y acostumbran a realizar una caminata a pie hasta Porcía. Mención destacada merece el grupo que sale desde La Caridad y cuya entrada a La Alameda constituye uno de los momentos cumbre de la celebración. Ayer lo hicieron en torno a las dos de la tarde, cuando la orquesta tocaba el «Asturias» de Víctor Manuel.

"Celebrar aquí el día de Asturias es algo especial", señaló una de las romeras. Para los naviegos Aida Espina y Óscar Suárez también lo será porque este año es el último de solteros. El sábado se casan y, esta mañana, se plantaron en Porcía con el atuendo de sus respectivas despedidas de soltero. "Venimos todos los años, nos criamos aquí", añaden.

El cocinero Elio Fernández, del restaurante coañés Ferpel, es otro de los que no se pierden la fiesta. Toda su pandilla lució la camiseta de orgullo rural, con una vaca de protagonista, con la que recogió la estrella Michelin y que se ha convertido en emblema de Ortiguera y Medal. "Porcía es un sentimiento especial, es amor, es familia y amigos", señaló.

Verónica Rivas, integrante de una peña de Tineo y Villayón, señaló que no se pierden Porcía por ser una jira "de ambiente familiar y tranquilo". Al otro lado del campo se ubicaron los de la peña Petrén, que presumen de ser la peña más antigua de Porcía. Nada menos que 35 años llevan viniendo juntos este grupo de amigos de Barres (Castropol). "Es especial porque ves a gente que no ves en todo el año", señaló Roberto Fernández.

"Nos encanta. Es una manera de juntarnos y cerrar el verano", señaló la veigueña Susana Amor, acompañada de sus amigas y con un original y consensuado atuendo. La fiesta comenzó con misa y procesión junto a la capilla de Los Remedios y, después, el campo de La Alameda se llenó hasta la bandera para despedir el verano a lo grande.