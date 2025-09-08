Puerto de Vega (Navia) celebra Las Telayas
La localidad naviega de Puerto de Vega celebra hoy el día grande de Nuestra Señora de La Atalaya, las populares Telayas. El sábado tuvo lugar el pregón a cargo del vecino Joaquín Fernández, que reivindicó la singularidad de los festejos de esta localidad. "Aquí se viven las fiestas de una manera muy especial, con un sentimiento muy arraigado", dijo. Ayer tuvo lugar la tradicional salida de gigantes y cabezudos y hoy será La Telayona, con misa de campaña en La Atalaya a las 12:00 horas. La celebración aún sigue hasta el miércoles, con la jira.
