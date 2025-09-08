La segunda edición de la Salas Lobo Race supera los trescientos corredores: "El tiempo acompañó y todo salió espectacular"

Salas tuvo ayer a mucha gente colgada, en el sentido literal de la palabra. Los obstáculos de la carrera Salas Lobo Race tomaron el centro de la villa e hicieron sufrir y divertirse a partes iguales a los más de trescientos corredores que participaron en las diferentes modalidades de una competición que cada día gana más adeptos.

"Resultó un éxito de participación, vemos a la gente contenta y nos dicen que para repetir, incluso hay equipos que están preguntando si el año que viene pueden traer a más gente. Lógicamente hay detalles que hay que pulir, pero estamos contentos", resume el responsable de la organización, David Pérez. En total, ayer tuvieron 331 inscritos, pero se muestran convencidos de que la Salas Lobo Race puede crecer hasta los quinientos.

Los trescientos "colgados" de Salas

"El tiempo acompañó y todo salió espectacular", añade Pérez. En la categoría élite vencieron Marcos Rodríguez, de Granada; Jonathan Andrés, de Canarias y el tercer puesto fue para Daniel Osma de Madrid. En femenino élite solo dos superaron todos los obstáculos. La triunfadora fue Alice Maguetti y la segunda, Sara Gómez. Esta última, gallega de La Coruña, se mostró feliz: "Me gustó mucho, es una prueba con mucho obstáculo complicado que es lo que me gusta". En total, la prueba suma 10 kilómetros y más de 35 obstáculos. Entre ellos algunos divertidos como el que tenía colgados productos del concejo. Las leonesas Beatriz Brugos y Andrea Vallejo se lo pasaron en grande y encima se llevaron un jamón. "Fuimos riéndonos todo el rato", señalan. En general, los corredores, llegados desde diferentes puntos del país, alabaron la propuesta salense.