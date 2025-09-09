Aparatoso accidente a la salida de Luarca con tres heridos de diferente consideración

La carretera AS-36, que une Luarca con Belén de La Montaña, en el concejo de Valdés, registró en el mediodía de este martes un accidente de tráfico con tres personas heridas de diferente consideración. Según informa el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el más grave es un varón de 78 años, que conducía el vehículo accidentado y fue trasladado al hospital de Jarrio con pronóstico reservado. El vehículo colisionó, por causas que se desconocen, de manera frontal contra el talud de la carretera, justo en la zona de salida de Luarca.

"El herido de mayor consideración es un varón, de 78 años, conductor del vehículo que fue trasladado con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. Los otros dos heridos, dos varones, fueron evacuados con carácter leve, a falta de más exámenes", según informa el SAMU de este accidente que motivó el desplazamiento del equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio y el de Atención Primaria de Luarca, con la ambulancia de soporte vital básico.

Tanto el conductor como el copiloto tuvieron que ser excarcelados por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Valdés. "Tras inmovilizarlos con collarín fueron evacuados en bloque rígido, con la tabla de rescate, por la parte trasera del vehículo. El tercer afectado salió por sus propios medios", según detalla el 112 Asturias, que recibió el aviso de socorro a las 12:27 horas.