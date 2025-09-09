Las familias de Mántaras, en Tapia, vuelven tranquilas al cole al recuperar la ruta de transporte

Las familias de Mántaras que hace unos días denunciaron la supresión de la histórica parada de autobús escolar en este pueblo de Tapia ya respiran tranquilas. El Consorcio de Transports de Asturias (CTA) ha vuelto a incluir la ruta en sus servicios, lo que les permite que sus hijos disfruten de transporte y de comedor gratuito en el colegio público Príncipe de Asturias.

Las familias se enteraron de la supresión de la ruta por la propia dirección del centro y reprocharon al Consorcio que no les hubiera advertido previamente. Sin embargo, tras hacer pública su situación, responsables de Transportes del Principado se pusieron en contacto con los afectados para indicar que se trataba de un error y que la ruta seguía vigente.

Desde el centro también informaron a las familias afectadas de que la línea aparece de nuevo en la página del CTA. "Aunque sin confirmación oficial por escrito, se recupera la parada de transporte de La Ventosa para el curso 2025-2025", informó el centro a los afectados.