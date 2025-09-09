Pola de Allande celebra a la Virgen del Avellano: así fue su día grande

Pola de Allande vivió ayer el día grande en honor a la Virgen del Avellano. A mediodía salió de la ermita la procesión en dirección a la iglesia parroquial, donde fue saludada por una salva de voladores. Hubo misa y sesión vermú en el parque del Toral. Al caer la tarde la Virgen regresó a la ermita, cerrando uno de los días más especiales del año para los allandeses.

La celebración continúa hoy, martes, cuando está previsto celebrar el día del niño. Habrá una yincana pirata a partir de las cinco de la tarde y, a las siete y media dará comienzo el desfile de las peñas. A partir de las diez y media de la noche tendrá lugar la última verbena y, a medianoche, se repartirán en los bajos del Ayuntamiento las tradicionales sopas de ajo.