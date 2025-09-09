La Santina de Cudillero volvió a emerger del puerto
El Grupo Ensidesa de Actividades Subacuáticas (GEAS) rescató ayer a la Santina que permanece bajo las aguas del puerto viejo de Cudillero, para hacerla protagonista de la celebración del Día de Covadonga. Tras la extracción partió la procesión hasta la iglesia cudillerense -en la imagen- acompañada de la banda de gaitas Avante Cuideiro. T. C.
