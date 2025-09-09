Valdés programa teatro para la vuelta al cole: aquí todas las actividades previstas para esta semana

El grupo de teatro El Hórreo, de Luarca, abrió este lunes la tercera edición de la Muestra de Teatro de Valdés, una cita que se celebra en el auditorio del Conservatorio del Occidente, en la capital valdesana. En total, la propuesta cuenta con seis funciones y los anfitriones serán los encargados de la actuación de clausura del sábado, que, además, será a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Todas las funciones comienzan a las 20:00 horas.

La propuesta, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valdés y de la Federación de Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias (FETEAS), cosechó un "éxito rotundo" en sus dos primeras ediciones. "Este año volvemos con una oferta de teatro que intenta cubrir todos los gustos de un público que espera seguir sorprendiéndose con las propuestas que nos llegan desde Valladolid, Valdesoto, La Felguera, Carbayín y Luarca", apunta la directora de El Hórreo, Chusa Juarros.

La apertura corrió a cargo ayer del grupo Athenea Teatro, de Valladolid, con la obra "En el aire". Hoy es el turno del grupo San Félix de Valdesoto con la obra La Fonda. Mañana, miércoles, actúa el grupo de teatro Padre Coll con "Más p'allá que p'acá" y el jueves será el turno de Teatro Carbayín con la obra "Rififí a la asturiana". El viernes 12 llegará Teatro Kumen con "Tartufo Play" y, el sábado 13, cerrarán los anfitriones con la obra "Porque lo digo yo".

Las entradas estarán a la venta durante toda la semana desde media hora antes de cada función al precio de siete euros. "¡Que la vuelta de las vacaciones nos encuentre en el teatro!", animan los organizadores.