César García "Saro" recibe el homenaje más especial de Puerto de Vega: "Llegar a coger el ramo es lo máximo para un marinero de este pueblo"

"Llegar a coger el ramo es lo máximo que hay para un marinero de Puerto de Vega", señaló César García, popularmente conocido como "Saro", al recoger el ramo de las fiestas de Nuestra Señora de La Atalaya. Este homenaje al marinero de mayor edad del pueblo, convertido en mayordomo de las populares Telayas, es uno de los eventos más especiales y esperados por los vecinos de esta localidad naviega. Asomado al balcón de la rula, Saro recogió de manos del mayordomo saliente, Constantino Méndez "Nené", el ramo y la misión de dar cobijo durante un año a la talla original de la patrona de los marineros de Puerto de Vega.

Fue su hijo Néstor quien glosó la figura del homenajeado, de 86 años recién cumplidos, y dejó claro "que representa en su vida y en su ejemplo la esencia de nuestro pueblo: el mar, el esfuerzo y la familia". Explicó que el ramo entregado ayer "no es un simple gesto festivo", pues "para quienes vivimos las fiestas de la Atalaya, el ramo es tradición, herencia, identidad y sobre todo gratitud para todos aquellos que entregaron su vida al mar y a su familia". En este sentido, se refirió a su padre como un marinero "de los de antes", un hombre que "con su trabajo, su compromiso y su humildad, nos recuerda lo que significa vivir con dignidad".

César García nació en 1939, en el seno de una familia humilde de la localidad de Vigo, muy cerca de Puerto de Vega. Con 14 años se inició en el mar, primero dedicado a la pesca de bajura y, después, en la marina mercante, donde ejerció como jefe de máquinas con diferentes responsabilidades. Se jubiló en un barco denominado Arriaga, perteneciente a una compañía vasca. Pero además de al hombre de mar, se hizo referencia al vecino que se enamoró de Elena García, "Elenita", con la que tuvo seis hijos y seis nietos. "Más allá de barcos, máquinas y travesías, Saro siempre fue marido, padre y abuelo", añadió su hijo, quien recordó además la entrega de su padre al pueblo, colaborando durante dos décadas con las Telayas.

Tras la introducción de su hijo, el homenajeado dijo unas palabras al numeroso público congregado frente a la rula. Mostró su emoción y contó que el ramo que ayer recogió es compartido con su padre César, que falleció sin llegar a disfrutarlo. "Se lo brindo de todo corazón a él y a todos los que no lo han podido coger", añadió desde el balcón de la rula y acompañado del presidente de la Comisión de Fiestas, del patrón mayor de Puerto de Vega, Adolfo García, y de la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.

Saro explicó que durante veinte años formó parte de la comisión de las Telayas y sabe lo "primordial" que el homenaje que ayer protagonizó. "Gracias a la comisión por su trabajo, cada año van mejorando las fiestas y sé el trabajo que lleva organizarlas", precisó, antes de recordar a todos los de su generación y a todos los marineros que no pudieron llegar a recibir tan especial homenaje.

Puerto de Vega cierra este miércoles las fiestas con su tradicional jira a Frejulfe. Los romeros se citarán a mediodía en el parque dela localidad para caminar juntos hasta la playa para cerrar por todo lo alto sus patronales.