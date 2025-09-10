Este es el curioso festival que desembarca en Tapia con talleres intensivos y laboratorios creativos
La propuesta nació en 2015 en Llanes en la capital tapiega cumplirá su novena edición
Tapia de Casariego acoge desde este miércoles al domingo la novena edición del Asturias Contact Festival (ACF), un encuentro internacional que reúne a los aficionados al contact improvisación, una práctica que utiliza el lenguaje del cuerpo como vehículo de comunicación. La edición de este año llega con el lema "La Nueve, lo Nuevo".
La propuesta nació en Llanes en el año 2015 y sus organizadores defienden que "se ha consolidado como una cita de referencia en el ámbito de la danza y el contact improvisación". Esta práctica surgió en los años setenta del pasado siglo en Estados Unidos, cuando un grupo de bailarines decidieron investigar qué sucedía cuando los cuerpos en movimiento entraban en contacto. "Es un campo de exploración que continúa evolucionando y a día de hoy se practica a lo largo y ancho del planeta, por todo tipo de personas, sin importar la edad, raza o condición física", señala el colectivo.
Artistas invitados
La organización corre a cargo de la asociación cultural TAIC y cuenta con la dirección de Irene Álvarez y Hugo García. El festival incluye "talleres intensivos, laboratorios creativos y jams en distintos espacios del municipio y sus entornos naturales". Además, en esta edición cuenta con diferentes artistas invitados como Ezster Gál, Keya Ritcher o Olek Wojcik.
Los organizadores explican que parte del programa es abierto y gratuido al público. El sábado, por ejemplo, a las 21:00 horas, se hará una improvisación en vivo en la que el público podrá "disfrutar de una experiencia única"
