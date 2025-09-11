Cangas del Narcea, a lo grande con el tomate de la huerta

Cangas del Narcea se convirtió ayer en la villa reina del tomate de la huerta gracias, un año más y van con el actual 14, Al hostelero José Rón y su familia, del restaurante Blanco. Este año participaron en el llamado Festival de Tomate 56 huertas, tres más que en la edición pasada.

El certamen nació para dar popularidad al tomate de la zona, pero ya traspasa fronteras municipales (suelen acudir cosechas del vecino Tineo) e incluso comarcas. Sin ir más lejos, a esta edición se presentó un agricultor de Turón.

El jurado encargado de degustar y votar los tomates de las huertas asturianas lo formaron personas influyentes del ámbito de la gastronomía. A saber, el presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, la exconsejera de Turismo (y presidenta del jurado) Graciela Blanco, la escritora Julia Pérez Lozano, el crítico gastronómico Jorge Guitián, la asesora gastronómica Anna Mayer, los cocineros Rafael Menéndez, Esther Manzano, María Busta, David Menéndez, Xune Andrade y César Antón y Luis Alberto Ramos.

Los miembros del jurado, durante el certamen. / R. A. S.

El primer premio fue a parar a manos de Ordás de Fariás, el segundo a Casa Lozano de Llano y el tercero, a Gil Menéndez Mathé, de Cangas del Narcea, según los datos facilitados por la organización.

El agricutor que presento el tomate con mayor peso fue Javier Marcos de Santulaya, de la sidrería Narcea.