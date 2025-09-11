La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza "en unas horas"

Pasan las doce de la mañana cuando la comitiva que hace el recorrido que separa Puerto de Vega de Frejulfe anuncia su salida. Es un día festivo en Puerto de Vega, "alegre y triste", como dice Aurora Alonso, porque es una jornada "especial, para la familia y los vecinos", que se vive en plena naturaleza. Y triste porque con la jira se acaban las fiestas de Las Telayas. Adiós a cuatro días de fiesta que se viven "a tope", recalca esta naviega.

El desfile tiene mucho de jocoso. Al frente, el capital de la jira con el párroco de pueblo, Marcos Baltar y Pedro Fernández, respectivamente. Para el primero, "es uno de los mejores días del año". Los romeros van vestidos de blanco y llevan para beber, sin medida ni protocolo, a la que muchos llaman poción "mágica".

Son los nietos de los creadores de esta particular bebida, Abel Suárez y Juan Bautista, los que portan el cubo con el líquido y los hielos. "No se desvela el secreto de la sangría", dice el capitán de la jira risueño. Al pasar el pueblo algunos vecinos optan por mirar. Tina Fernández, Maribel Álvarez y Carmen Fernández, cuñadas, observan lo que pasa y recuerdan. "Antes íbamos ahí", explica la primera señalando a los romeros que para circular a su libre albedrío por la carretera van acompañados por un coche de la Policía Local de Navia. "Ahora tenemos otras obligaciones y comemos en casa", lamenta. Acompañan a los romeros tres bandas que hacen que surjan los bailes y los cánticos.

"No fallamos"

Al salir de Puerto de Vega asoman las nubes. Pronto empieza a llover. A pesar de ello, la gran mayoría no se amedrenta. "Hay que seguir", confiesa Willy Martínez y Ali Fernández mientras muchos se ponen un chubasquero. La pareja es "veterana" en esta fiesta. Hace cuarenta años que se estrenaron y desde entonces "no fallamos". "Lo que tiene de especial es que se pasa muy bien".

Casi todos los que desfilan se conocen y hay personas de todas las edades. Sofía Suárez y sus amigos Abraham Varela, Cecilia Pérez y Rebeca Larriet se dirigen el arenal con un carrito de la compra cargado de comida y bebida. "Lo vivimos con mucha ilusión, es el final de las fiestas y hay que celebrarlo como se merece", dice el segundo. Pablo Alba es de Puerto de Vega, vive en Oviedo y acude a cita con su esposa, Mar Cristóbal, y parte de sus amistades.

"No se puede perder un día así", opina. Alejandro Villa es madrileño. Conoció la fiesta hace tres años gracias a Sergio Martínez, hijo de un vecino de Puerto de Vega y de una madrileña. "Hay que venir y vivirlo", recomienda Villa. Esta vez el grupo de amigos tenía doble celebración porque Mario García, uno de los miembros del grupo, cumplía 28 años.

La caminata, con paradas por la lluvia y el baile, durará algo más de dos horas. "Pura diversión". La vuelta, al atardecer, será similar, "tal vez con menos efectivos", dice el capitán de la jira, quien paso a paso, cumplió con su labor en fiesta pagana: "Cuidar de los romeros y que todos lo pasen bien".