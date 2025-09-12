Asturias prueba que el semen de la raza Asturiana de los Valles favorece la producción de más carne con menos alimento

El cruce entre vacas frisonas con sementales de la raza Asturiana de los Valles funciona y hace que los animales productivos resultantes tengan más carne para consumo humano con menor aporte de alimento. Es la conclusión del proyecto "Go Tercras", grupo operativo financiado con fondos públicos casi en su integridad y del que forman parte la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne (Asincar), Campoastur, la Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava) y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida). El resultado, presentado ayer, jueves, en la sede de Otur de Campoastur, prueba que la raza autóctona tiene más valor y más opciones de las que se conocían hasta la fecha.

El director general de Campoastur, Jesús López, durante el acto, en el salón de actos de la sede de la cooperativa de Otur. / Ana M. Serrano

El veterinario Rubén López fue el encargado de promocionar los datos. El trabajo se hizo en tres años y es "positivo" para el Principado por doble razón. De un lado, prueba que se puede mejorarrr la eficiencia de las explotaciones de vacuno de leche y, de otro, se visibiliza el potencial del campo asturiano. Lo habitual y más explotado es el cruce con la raza Angus, pero los datos que publica ahora este grupo operativo demuestran que "se pueden hacer otras cosas con más rendimiento". Además, las conclusiones, son extrapolables a todas las ganaderías, según los especialistas.

En esencia, hay un dato de interés: con el cruce "se mejora la eficiencia de cebo, es decir, se necesitan menos kilos de pienso para producir un kilo de carne; dicho de otra forma, el ternero resultante transforma de forma más eficiente el consumo de pienso en canal y en carne", advirtió López.

Ganaderías de Tineo, Gozón y Valdés

En el proyecto participaron seis ganaderías de Tineo, Gozón y Valdés. En principio, se buscaba en principio facilidad de parto, entre otras metas. Con el semen de dos sementales nacieron cien terneros. "Demostramos que este cruce no es problemático y que, contra otras razas estándar a nivel mundial, funciona bien", indicó el veterinario. Aseava se encargará ahora de suministrar este semen a las ganaderías que lo deseen. Además, este estudio abre la puerta a otro: investigar qué líneas genéticas de la raza Asturiana de los Valles son más aptas para el cruce con ganaderías de leche.

El veterinario de Campoastur Rubén López, durante la presentación. / Ana M. Serrano

A la presentación también acudió el director general de Campoastur, Jesús López, para quien el resultado es "muy optimista", la directora del Serida, Mamen Oliván, que destacó que este cruce aporta más jugosidad a la carne resultante, el veterinario de Asincar Sergio Serrano, que resaltó el mayor contenido proteico y menos grasa del la carne; y la directora técnica de Aseava, María Fernández, quien valoró el estudio por permitir "desarrollar estrategias de producción diferenciadas según objetivos de mercado”.

Por su parte, la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, agradeció el trabajo y compromiso de los grupos operativos. "El Principado apoya estos proyectos porque la innovación en el medio rural es esencial", destacó. En su opinión, "además de innovar, estos proyectos ayudan a cooperar a distintas empresas".