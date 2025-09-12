Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva sala de hemodiálisis del hospital de Jarrio, operativa a finales de año

El Principado empieza el lunes las obras, que mejorarán la capacidad de atención de forma simultánea

El plano del proyecto de la nueva unidad de hemodiálisis.

Ana M. Serrano

Jarrio (Coaña)

El hospital comarcal de Jarrio afronta una nueva etapa a partir del lunes con el inicio de las obras de la nueva unidad de hemodiálisis, unas tareas que finalizarán antes de que termine el año. ,

inversión del Principado es de algo más de medio millón de euros, 580.800 euros. Se trabajará en la planta baja del centro sanitario, donde se adecuará un pasillo central para separar dos espacios.

Habrá, por un lado, el área propia de hemodiálisis con capacidad para atender de forma simultánea a nueve pacientes y una superficie de 126,47 metros cuadrados. Tendrá control de enfermería propio y en tota la unidad habrá capacidad para 32 personas.

En el otro lado de la estancia dedicada a esta especialidad estará la sala de tratamiento de aguas que sustituirá a la actual, de 2006 y mejorar la calidad y la seguridad de los tratamientos, según la Consejería.

Habrá otros espacios complementarios. El Principado informa de varios: una zona de lavado y pesaje, una sala de estar para el personal sanitario, un almacén y diversas áreas administrativas. "Todo contribuirá a mejorar la funcionalidad y el confort tanto para pacientes como para profesionales", advierte el departamento.

