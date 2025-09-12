"El Pueblo" irrumpe este fin de semana en Castropol y aquí tienes todos los horarios para programar tu visita

El festival "El Pueblo", propuesta cultural con carácter itinerante, se estrena este fin de semana en Castropol con una amplia propuesta de actividades que tomará literalmente esta localidad bañada por la ría del Eo. La propuesta combina música, con mercado de productos artesanos y actividades variadas, desde talleres a rutas a caballo, paseos en barco y una muestra de alfombras florales que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento. "Nos vemos en Castropol, porque este finde… ¡el pueblo vive!", anima la organización

El sábado la actividad comienza a las 10:30 horas con una sesión de yoga a cargo de Betty Ewan en la zona del puerto. A las 11:00 horas abrirá el mercado de productos tradicionales en el parque Vicente Loriente y también allí, en la casa de cultura, se podrá visitar una exposición de fotos antiguas de Castropol. A las 12:00, desde el quiosco de música del parque, tendrá lugar la lectura del pregón que servirá de inauguración oficial del evento.

A las 12:00 habrá pintacaras en el parque y también un taller de globoflexia que invitará a hacer un recorrido por el pueblo al ritmo de la música de gaita. En el escenario principal, junto al Centro de Experimentación Pesquera de Castropol, tendrá lugar la sesión vermú con Amor Líquido a partir de las 13:00 horas. A continuación, a las 14:10 horas, está previsto el concierto de Alfredo García.

El sábado por la tarde, a las 16:00 horas, habrá un taller de pintura en el parque Vicente Loriente. Y, a partir de las 16:30 horas, en el muelle, pintacaras para niños y adultos. A las 16:00 horas en el muelle de La Punta, donde habitualmente se celebra el Festival de la ostra, comenzará la sesión de música electrónica en la que participarán Alejandro Ávila, Kresy, Yahaira y Héctor Llamazares. La propuesta se prolongará hasta las 22:00 horas.

De manera paralela, en el escenario principal actuarán Niños Bravos (a las 19:00 horas), Sanguijuelas del Guadiana (( las 20:15 horas) y Sidonie (a las 22:15 horas).

El domingo

El mercado de productos tradicionales abrirá sus puertas el domingo a las 11:00 horas. A partir de esa hora habrá visitas guiadas con salida del parque Vicente Loriente y fin en el mirador de lamirandilla. A las 12:00 horas tendrá lugar la gincana"La búsqueda del tesoro" en el parque. A las 12:00 horas habrá globoflexia y, a las 13:30 horas, comenzará la sesión vermú con The Goodmen en el puerto de Castropol.

A las 16:00 horas habrá una zalea de botes por la ría del Eo y también pincataras a partir de las 16:30 horas. A las 18:00 horas en la casa de cultura se ha programado una sesión de piano a la luz de las velas y, a las 17:30 horas, actuará The Rapants en el muelle. Estará seguido de Marlena y de King África que, a las 20:45 horas, cerrará esta primera edición de El Pueblo.

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por medio de la marca Alimentos del Paraíso, colabora con este evento, que patrocina la Caja Rural de Asturias. Desde el Principado señalan que el certamen "nace como un evento itinerante que recorrerá los pueblos de la comunidad, para fortalecer el orgullo de pertenencia rural y revitalizar las zonas en las que se celebre, generando un impacto positivo en su imagen y economía". Y añaden: "El certamen pretende demostrar que los pueblos asturianos son lugares para visitar, pero también espacios ideales para vivir, emprender y construir comunidad".