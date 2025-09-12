La raza asturiana de los valles se luce en Somiedo con el Certamen nacional de rebaños

El recinto ferial de Pola de Somiedo está listo para celebrar este fin de semana el XXXII Certamen nacional de rebaños de la raza asturiana de los valles. En él ya están situadas las 300 cabezas de ganado que competirán en el prestigioso concurso de la raza en el que se dan cita 40 ganaderías que llegan tanto del concejo somedano como de otros municipios de Asturias y de León.

El concurso comienza este sábado con las calificaciones, que se desarrollarán en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y por la tarde, de 16.00 a 19.30 horas. Durante estas labores de calificación, los asistentes al concurso podrán admirar a los animales desfilando por la pista y ver que es lo que el jurado valora para elegir a los mejores ejemplares. Habrá dos categorías para diferenciar la aptitud normal y culón y además de premios a las mejores vacas de manera individual, también habrá premio para el mejor rebaño.

Recinto ferial de Pola de Somiedo con las vacas de concurso este viernes. / R. D. Á.

Será el domingo a mediodía cuando se entreguen los premios a las reses mejor valoradas y se celebre la posterior clausura de la muestra.

El Ayuntamiento de Somiedo destaca “la gran calidad de los animales” presentados al concurso, lo que hace que sea uno de los certámenes ganaderos “más relevantes” de Asturias. De hecho, esperan una gran afluencia de público durante todo el fin de semana para admirar a los mejores representes de la raza autóctona, y no solo se desplazarán de distintas zonas del concejo, sino también del resto de la región, e incluso de León y del resto de la cornisa Cantábrica.