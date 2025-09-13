La Asociación Española de Científicos premia al docente Luis Felipe Fernández por su labor de divulgación de la ciencia
El reconocimiento se entregará en el marco de la Gala de la Ciencia, que tendrá lugar en noviembre en la ciudad de Valencia
La Asociación Española de Científicos (AEC) ha concedido una de sus Placas de Honor 2025 al docente castropolense Luis Felipe Fernández. En concreto, le distinguen en su modalidad de Divulgación de la ciencia, por la labor que hace el Foro Comunicación y Escuela para acercar la ciencia a los más pequeños. La Gala de la Ciencia en la que se hará entrega de las citadas Placas en su vigésimo séptima edición tendrá lugar el 20 de noviembre en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de la ciudad de Valencia.
Fue el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Enrique de la Rosa quien propuso al profesor del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, para recibir el prestigioso reconocimiento. La AEC, fundada en 1971, entrega desde hace casi tres décadas estos premios, que cuentan con tres modalidades: Científicos y científicas destacados, Jóvenes investigadores y Divulgación de la ciencia.
Luis Felipe Fernández, que acaba de recibir la Medalla de Asturias, admite que la distinción "ha sido toda una sorpresa". Con todo, señala que en los diecisiete años de historia del Foro Comunicación y Escuela la ciencia ha estado muy presente, con más de 150 actividades científicas programadas. El instituto de Vegadeo no solo ha recibido a prestigiosos investigadores, sino que se han organizado varios viajes relacionados con la investigación científica como el que llevó a los alumnos a conocer el sector lácteo de Nueva Zelanda, el proyecto educativo con el Laboratorio Subterráneo Canfranc o la visita a la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN). "Que una entidad como la Asociación Española de Científicos se acuerde de nosotros supone un reconocimiento muy importante, nos valoran como un proyecto pionero en la divulgación de la ciencia en el medio rural", señala.
En la categoría de Científicos y científicas destacadas se distingue a María Isabel Fariñas, Ángel Carbonell y Cecilia Gotor Martínez. En la modalidad de Jóvenes Investigadores la distinción recae en Nuria Quiles; mientras que en Divulgación del ciencia, Luis Felipe Fernández comparte la distinción con Geolodía y con los Premis Sapiència impulsados por la Generalitat Valenciana y la Red de Universidades para el fomento de la I+D+i (RUVID).
