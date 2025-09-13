La Caridad estrena nueva obra de Herminio y celebra la suerte "de convivir con un genio"

"Esta es una de las cosas guapas que me han pasado en la vida", acertó a decir Herminio, visiblemente emocionado, en la inauguración de su segunda escultura en La Caridad. El escultor franquino agradeció la asistencia de las decenas de personas que este viernes se congregaron en el céntrico parque María Cristina para celebrar, como dijo la concejala de Cultura de El Franco, Victoria Zarcero, "el orgullo de vivir al lado de un genio".

Por su parte, la alcaldesa franquina, Cecilia Pérez, aplaudió el gesto de Herminio donando una pieza a su pueblo natal: "Es un acto de profundo amor hacia su tierra; nos regala una obra que no solo embellece, sino que nos invita a detenernos, a reflexionar y a emocionarnos". Destacó el hecho de que la pieza se ubica, como quiso el artista, delante de la Casa de Arte Mohíces donde, entre otras, se ubica la colección de forja de su tío y referente Ángel Fernández. "Es un orgullo poder mostrar esta doble mirada familiar", apuntó la primera edil.

IMG-20250912-WA0024.jpg /

Mucha gente

El director de Patrimonio Cultural, Pablo León, se refirió a Herminio como "uno de los grandes artistas de nuestros días" y agradeció su "generosidad" y su entrega a su concejo natal. "Pocas veces podemos a asistir a la inauguración de una obra artística con esta cantidad de gente y eso dice mucho del cariño que le tiene El Franco y lo mucho que significa para todos Herminio", apuntó León, que señaló que "es un placer ver esta comunidad entre un artista y su pueblo".

El historiador del Arte César Ripoll, que intervino en el auditorio glosando la figura de Herminio, aplaudió, minutos antes de la inauguración, la perfecta integración de la obra, creada a finales de 2023, con el entorno. "Es una pieza muy interesante", indicó sobre el ángulo recto en equilibrio y de intenso rojo que se descubrió ayer en el parque María Cristina. "Es de las últimas piezas de esta tipología de aluminio lacado y muestra esa sensación de inestabilidad tan usada en su trayectoria. El ángulo recto está apoyado sobre el canto y da la sensación de que está como cayéndose", señala Ripoll.

Relación con el entorno

El historiador, que dedicó su tesis al estudio de la obra de Herminio, defendió el homenaje merecido al genial escultor que "ha situado La Caridad en el mapa en muchos aspectos y es una figura imprescindible de la historia del arte". Destacó además la importancia que tiene para el autor colocar esta segunda obra en su pueblo natal.

Tras la introducción de Ripoll, se proyectó el corto documental de Pablo Casanueva. La obra titulada "Herminio" se estrenó el pasado marzo en "Corto Gijón" y ayer por primera vez se mostró en La Caridad. Cuenta el cineasta asturiano que conoció a Herminio cuando su pareja, Andrea Rubio, expuso en As Quintas. "Nos invitó a ver su taller y me quedé enamorado del personaje y el espacio", añade.

Pasados los días le propuso hacer un retrato audiovisual: "Le propuse compartir su cotidianeidad. Por aquel entonces estaba preparando su exposición de Bueño y eso es lo que mostramos. Se ven los preparativos, se ve a Herminio crear y resultó una peli de retrato observacional, una visión interna desde el taller y externa a través del paisaje que lo inspira y lo condiciona".

La jornada de homenaje a Herminio se cerró este viernes con un concierto de Belén Méndez y Pipo Prendes. La música puso la guinda a un día "muy feliz" para el querido escultor de La Caridad.