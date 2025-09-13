El comercio de Navia celebra su gala anual y distingue a estos comerciantes por su "impulso al desarrollo de la villa"

El colectivo "Navia, Comercio a pie de calle", que agrupa comercios y servicios del concejo naviego, celebró esta noche la tercera edición de su Gala de Comercio y Servicio de Navia. La cita, que se celebró en el restaurante Los Olivos, sirvió para homenajear a los comerciantes, emprendedores y empresas locales que "impulsan el desarrollo de nuestra villa". María Paz Méndez Castrillón, de Farmacia Castrillón; Vanesa Menéndez, propietaria de la floristería Maslarala y el Colectivo RGB fueron las firmas premiadas en esta ocasión.

El encuentro comenzó a las 21:30 horas con una cena tipo espicha en la que los asistentes compartieron un ambiente distendido antes de la ceremonia de entrega de premios, que tuvo lugar a partir de las 23:30 horas. Durante el acto se puso en valor el esfuerzo, la capacidad de adaptación y la creatividad de un sector que constituye uno de los pilares de la economía local.

En esta edición, el Premio Comercio Tradicional 2025 fue para María Paz Méndez Castrillón Rodríguez, propietaria de la histórica Farmacia Castrillón, un establecimiento emblemático que ya alcanza su cuarta generación. El jurado quiso reconocer así la trayectoria de una empresa familiar que es "un claro ejemplo de relevo generacional exitoso". El Premio Comercio Tradicional va dirigido a los comercios que destacan por una relevante trayectoria empresarial y profesional.

El galardón al Comercio Novel 2025, dirigido a los negocios que han iniciado su actividad a partir de enero de 2022 y que destaquen por su creatividad, recayó en Vanesa Menéndez Ardura, impulsora de la floristería Maslarala, abierta en 2022. Su propuesta destaca por "hacer del arte floral una profesión más sostenible".

Por último, el Premio Comercio Innovador 2025, que distingue a negocios que hayan incorporado innovación y tecnología, siempre con un punto de vista respetuoso con el medio ambiente, reconoció el trabajo del Colectivo RGB. La empresa está integrada por los fotógrafos y videógrafos Manu Díaz, Diego Sánchez y Alfonso de la Uz, que comparten "inquietudes similares respecto al mundo audiovisual".