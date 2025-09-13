Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo "Estoupo", de Luarca, celebra caminando (en casa) sus veinticinco años de historia

Los montañeros han programado una ruta cultural por la villa de Luarca y una propuesta más deportiva bautizada El Tamburiello

Integrantes de El Estoupo junto a la concejala Clara García.

Integrantes de El Estoupo junto a la concejala Clara García. / R. T. C.

T. Cascudo

Luarca (Valdés)

El grupo de montaña Estoupo, de Luarca, celebra este domingo su vigésimo quinto aniversario y lo hace con una jornada de hermandad que compagina la actividad deportiva con una comida festiva en el polideportivo Pedro Llera, de la capital valdesana. "Desde la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento de Valdés queremos invitar a toda la ciudadanía a participar en esta jornada que conmemora los 25 años de trayectoria del Grupo de Montaña Estoupo, una asociación que ha contribuido de manera ejemplar al fomento del senderismo, el compañerismo y la vida activa en nuestro concejo", señala la edil de Deportes, Clara García.

La denominada “Ruta Conmemorativa XXV Aniversario del Grupo de Montaña Estoupo” está organizada en colaboración con el consistorio y "pretende reunir a participantes gallegos y asturianos en un día de convivencia, deporte y cultura, con un programa abierto a todas las edades".

Los participantes se reunirán a las 9:15 horas en el aparcamiento del polideportivo de La Capitana. Desde allí se iniciarán las dos rutas previstas: la ruta senderista “El Tamburiello”, de carácter deportivo y la ruta senderista-cultural “Severo Ochoa”, guiada por miembros del GM Estoupo, con un recorrido por la villa de Luarca y su historia.

En torno a las 14:00 horas los montañeros regresarán a La Capitana, donde a las 14:30 horas está previsto el saludo del alcalde, Óscar Pérez, y la entrega de placas a los grupos participantes. A continuación, a las 14:45 horas, se celebrará la comida de hermandad, previa inscripción. Tras la comida habrá animación musical a cargo de Jony.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
  2. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  3. Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
  4. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  5. El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
  6. El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
  7. Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
  8. Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores

La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de siete horas

La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de siete horas

El Alavés toma San Mamés y frena al Athletic

El Alavés toma San Mamés y frena al Athletic

Investigación del asesinato del último ganadero de Cueves, en Ribadesella

Investigación del asesinato del último ganadero de Cueves, en Ribadesella

Un desfile de moda y una feria del stock animan las compras en el comercio local de Cangas del Narcea: "Contamos con un público que responde muy bien a todo lo que organizamos"

Un desfile de moda y una feria del stock animan las compras en el comercio local de Cangas del Narcea: "Contamos con un público que responde muy bien a todo lo que organizamos"

Cangas del Narcea vive una jornada de moda y compras con "Gangas del Narcea"

Cangas del Narcea vive una jornada de moda y compras con "Gangas del Narcea"

La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró

La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Villarreal, en directo

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Villarreal, en directo

Llanera, capital del títere: así están siendo las jornadas de teatro para niños

Llanera, capital del títere: así están siendo las jornadas de teatro para niños
Tracking Pixel Contents