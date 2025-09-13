El grupo "Estoupo", de Luarca, celebra caminando (en casa) sus veinticinco años de historia
Los montañeros han programado una ruta cultural por la villa de Luarca y una propuesta más deportiva bautizada El Tamburiello
El grupo de montaña Estoupo, de Luarca, celebra este domingo su vigésimo quinto aniversario y lo hace con una jornada de hermandad que compagina la actividad deportiva con una comida festiva en el polideportivo Pedro Llera, de la capital valdesana. "Desde la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento de Valdés queremos invitar a toda la ciudadanía a participar en esta jornada que conmemora los 25 años de trayectoria del Grupo de Montaña Estoupo, una asociación que ha contribuido de manera ejemplar al fomento del senderismo, el compañerismo y la vida activa en nuestro concejo", señala la edil de Deportes, Clara García.
La denominada “Ruta Conmemorativa XXV Aniversario del Grupo de Montaña Estoupo” está organizada en colaboración con el consistorio y "pretende reunir a participantes gallegos y asturianos en un día de convivencia, deporte y cultura, con un programa abierto a todas las edades".
Los participantes se reunirán a las 9:15 horas en el aparcamiento del polideportivo de La Capitana. Desde allí se iniciarán las dos rutas previstas: la ruta senderista “El Tamburiello”, de carácter deportivo y la ruta senderista-cultural “Severo Ochoa”, guiada por miembros del GM Estoupo, con un recorrido por la villa de Luarca y su historia.
En torno a las 14:00 horas los montañeros regresarán a La Capitana, donde a las 14:30 horas está previsto el saludo del alcalde, Óscar Pérez, y la entrega de placas a los grupos participantes. A continuación, a las 14:45 horas, se celebrará la comida de hermandad, previa inscripción. Tras la comida habrá animación musical a cargo de Jony.
