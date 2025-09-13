Valdés mejorará el aparcamiento de la playa de Otur, una de las más visitadas, con este proyecto

La Demarcación de Costas acometió en 2024 la reordenación de la playa de Otur. Se retrasó la zona de aparcamiento para dar más espacio a la duna y se acondicionó el entorno de este arenal, uno de los cuatro del concejo que lucen bandera azul. Ahora Valdés da un paso más y planea la mejora del parking ubicado en la carretera de acceso a la playa. Los trabajos con un presupuesto de unos 81.000 euros se acometen con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de Valdés.

Esta zona de estacionamiento se enclava en una parcela municipal en la zona alta de la playa. El espacio ya se usa para aparcar, pero no tiene ningún tipo de regulación, es un campo libre donde se permite el estacionamiento. La obra actuará en la superficie, donde se colocará celosía de césped y se dotará de una pequeña área recreativa al espacio. "Colocaremos mesas de picnic y una zona de tratamiento de residuos. Se trata de mejorar el servicio y aumentar la calidad de la playa", señala el alcalde valdesano, Óscar Pérez.

El objetivo es que estos trabajos estén listos de cara a la temporada estival de 2026. El parking ordenado tendrá capacidad para unos doscientos vehículos. "La zona estará perfectamente acotada e integrada de manera respetuosa con el entorno", señala el primer edil, consciente de que cada año aumenta la afluencia a las playas del concejo.

La zona reordenada por Costas en 2024 en la playa de Otur. / R. T. C.

Actuaciones en Cueva y Cadavedo

"La dinámica turística requiere que cada año dispongamos más espacios para el estacionamiento", admite Óscar Pérez. En este sentido, está previsto explorar posibilidades para ampliar y regular mejor el estacionamiento de otra playa con demanda, la de Cueva. "Aquí se hizo también una operación para salvar las dunas y ahora hay que buscar una parcela para permitir la llegada cómoda de los coches", precisa.

En cuanto a la playa de Cadavedo, también quieren mejorar la ordenación de la zona de aparcamiento y están barajando limitar el acceso de autocaravanas y furgonetas a la parte baja de la playa.