La filóloga franquina Ruth González será la encargada de dar hoy el pistoletazo de salida a las fiestas de San Miguel, en La Caridad. González, que es miembro numerario de la Academia de la Llingua Asturiana, pronunciará el pregón en un acto previsto para las 13:30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento.

"Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, profesora en el instituto naviego Galileo Galilei, docente en los cursos de capacitación en eonaviego, impulsora de Voces Compartidas, miembro de la comisión de elaboración del diccionario de eonaviego y, más recintemente, miembro de la Academia de la Llingua Asturiana y, sobre todo, 'caridexa' de nacimiento y corazón", señaló el Ayuntamiento de El Franco para anunciar el nombre de la pregonera.

Programa festivo

El programa festivo puramente dicho corre a cargo de la comisión de fiestas (Sofisami) y se celebrará entre el 26 y el 30 de spetiembre. El viernes 26 tendrá lugar el chupinazo a las 20:30 horas, momento en el que la tradicional charanga recorrerá las calles del pueblo repartiendo comida y bebida. A continuación se celebrará la fiesta ochentera con el grupo "Escuela de calor".

El sábado 27 tendrá lugar San Miguelín con sesión vermú a cargo de Los Blue Yeyés. La verbena será con la banda Gaudí y la orquesta Suavecito y DJ Molón pondrá el fin de fiesta. El domingo 28 será el Día del bollo con sesión vermú a cargo de Jaime Paredes. El reparto del bollo será a partir de las 18:00 horas y estará amenizado con la música de la charanga local "A Trangayada". La verbena contará con Assia, América SL y el DJ Tori.

El lunes 29 será el día grande de San Miguel con misa y procesión amenizada por la banda Marino Tapiega. Habrá sesión vermú con Jaime Paredes y fiesta con el mismo artista, más el Grupo Ideas. El martes 30 se echará el telón a los festejos con el Día de la Infancia. Por la tarde las atracciones ofrecerán precios rebajados.