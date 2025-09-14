Los mejores rebaños de asturiana de los valles del concurso nacional de Somiedo son de Llanera y Grado
El certamen, con 300 cabezas de ganado compitiendo, se desarrolló con gran asistencia de público y premió a las reses más destacadas del concejo
Con gran asistencia de público se celebró en Pola de Somiedo el XXXII Certamen nacional de rebaños de la raza asturiana de los valles, que busca a las ganaderías con los mejores lotes de cinco vacas, además de los mejores ejemplares de la raza. La cita congregó a 300 cabezas de ganado procedentes de 24 ganaderías asturianas y leonesas, cuyas calificaciones se alargaron durante toda la jornada.
El premio más ansiado de este certamen es el que reconoce al mejor rebaño de vacas a nivel nacional. En la categoría de tipo normal el campeonato se lo llevó Cristina Prado, de Llanera, mientras que, en aptitud culón, el primer premio se fue para Grado, para Daniel Fernández Quiñones.
A nivel local, los mejores rebaños fueron los de Borja Riesgo, de Lago, en tipo culón, y el de Juan Carlos González, de Las Morteras, en aptitud normal.
No obstante, el concurso también destaca a los mejores ejemplares individuales. En aptitud normal la campeona nacional fue “Soberana”, de Jaime Fuertes, de San Emiliano (León), mientras que el semental ganador fue “Xardón”, de Héctor Aguado, de Tineo.
En tipo culón, la campeona nacional fue “Mistela”, de Juan Ramón González, de las Regueras y el campeón “Taxco”, de Daniel Carbajosa Fidalgo, también de Las Regueras.
Dentro del concurso local, en el que se valoran a las reses presentadas por las ganaderías somedanas, la vaca culona campeona fue “Maravilla”, de Borja Riesgo, quien también presentó el mejor rebaño local. En cuanto al toro, el campeón fue “Lindo”, de Ana Riesgo Álvarez.
En aptitud normal, “Burgalesa”, de María del Mar Caunedo Fervienza, fue la mejor de las reses del concejo, y “Pancho”, de María Josefa Sánchez, el toro campeón local.
El certamen se clausura este domingo, tras la entrega de premios a los campeones a partir de las 12.00 horas.
