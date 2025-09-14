"El Pueblo" llena Castropol de música y actividades
King África cerrará el festival con su actuación esta tarde noche
Castropol
El festival "El Pueblo" animó este sábado Castropol con una amplia propuesta de actividades que van desde la música en directo a diferentes talleres y actividades, así como la presencia de un mercado de productos artesanos. A las 10.30 horas comenzaron las actividades con yoga y media hora más tarde se abrió el mercado, ofreciendo una jornada de intensa actividad ininterrumpida que finalizó con diferentes conciertos a lo largo de la tarde noche.
La programación continúa hoy con más actividades y conciertos, que cerrará a las 20.45 horas King África.
