"El Pueblo" llena Castropol de música y actividades

El festival "El Pueblo" animó este sábado Castropol con una amplia propuesta de actividades que van desde la música en directo a diferentes talleres y actividades, así como la presencia de un mercado de productos artesanos. A las 10.30 horas comenzaron las actividades con yoga y media hora más tarde se abrió el mercado, ofreciendo una jornada de intensa actividad ininterrumpida que finalizó con diferentes conciertos a lo largo de la tarde noche.

La programación continúa hoy con más actividades y conciertos, que cerrará a las 20.45 horas King África.