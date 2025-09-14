La Silva (Tineo) ya disfruta de un acceso pavimentado: "Se salda una deuda pendiente con los vecinos"

La localidad tinetense de La Silva ha pasado de tener una pista de zahorra como único acceso al pueblo a una carretera pavimentada y con sistema de drenaje, con 4.654 metros de cunetas.

La consejería de Medio Rural, a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), ha invertido 606.204 euros en la renovación de este vial de 4,7 kilómetros. El propio consejero, Marcelino Marcos, quien visitó la localidad este sábado, reconoció que el firme de la pista se encontraba "en muy mal estado" y que su reparación era una reivindicación histórica de los vecinos. "Se salda una deuda pendiente con los vecinos de La Silva", subrayó.

La obra la realizó Desarrollos y Mestas S.L. y consistió en el hormigonado de la plataforma y la renovación del sistema de drenaje, con la construcción de 4.654 metros de cunetas. Además, se han desbrozado y limpiado taludes y arcenes y se han ejecutado varios sobreanchos. Los trabajos se han completado con la renovación de las barreras de seguridad y la instalación de señales de orientación.

Con la adecuaciónd de este vial se favorece la llegada a La Silva, situada a pocos kilómetros de Tuña, de la maquinaria agrícola y de los camiones de ganado, dando servicio a las explotaciones agrarias de existentes en la zona.