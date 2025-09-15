Un pregón lleno de recuerdos inicia San Miguel en La Caridad

La filóloga franquina Ruth González, miembro numerario de la Academia de la Llingua Asturiana, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Miguel, en La Caridad, este domingo. Un discurso lleno de recuerdos de infancia, en el que repasó sobre todo las vivencias de las semanas previas a los festejos, que se celebran del 26 al 30 de septiembre.

Rememoró los días llenos de preparativos en las familias, así como la programación cultural que acompañaba en esas jornadas previas y animó a sus vecinos a disfrutar de estos días que "nos vamos preparando pa recibir ese momento del ano que nos supón el final del brao, el empezo del outono, el inicio d’outro curso vital", porque para ella "é sempre San Miguel el que nos anuncia a chegada d’un ciclo novo". Un pregón que dio en eonaviego, la fala que reivindicó por estar "sempre presente nas nosas vidas y, por descontao, nas celebracióis".