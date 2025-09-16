Hallan los restos de seis víctimas del franquismo en Carcedo (Valdés)

El grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo ha finalizado las labores de exhumación desarrolladas en la fosa del cementerio de Carcedo (Valdés), hallando los restos mortales de seis víctimas del franquismo.

Se buscaba a seis jóvenes de Tineo y Salas, que formaban la banda de música de Brañalonga y que fueron ejecutados en 1936, cuando iban a tocar a Luarca. Fueron detenidos en La Espina (Salas) y asesinados en Fervienza (Valdés). Se trataba de tres jóvenes de Ovés (Salas): Francisco González Prado (17 años), Bernabé Fernández Alonso, y Francisco García Rodríguez; y otros tres de Brañalonga (Tineo): Darío Peláez Cuervo (21 años), Fernando González Peláez (21 años) y Julio González Peláez (19 años).

Tras el hallazgo, el próximo paso será la identificación de los restos en un laboratorio homologado, tal y como detalló la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que apunta que se trata de un proceso "muy complicado debido al enorme deterioro que presentan los restos". Este lunes familiares de los asesinados, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, junto a la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, asistieron al levantamiento de los restos óseos una vez se ha contado con la autorización judicial pertinente.