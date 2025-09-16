Muere un hombre de 85 años en un accidente de tráfico en la Autovía del Cantábrico en Valdés
El conductor del otro vehículo implicado en el siniestro resultó ileso
A. R.
El conductor de un turismo ha fallecido en un accidente de tráfico en el que resultaron implicados dos vehículos en la A-8, a la altura del kilómetro 455, a la altura de la localidad de Querúas, en Valdés.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el fallecido es un varón de 85 años. Los servicios sanitarios desplazados al lugar, equipo de Atención Primaria del Centro de Salud de Trevías y equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio sólo pudieron confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.
Tras recibir la correspondiente autorización, los restos mortales del fallecido, fueron evacuados del interior del turismo por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Valdés. Hasta el lugar también se desplazó el jefe de zona noroccidental.
El conductor del otro vehículo resultó ileso.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.07 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión entre dos vehículos, uno de ellos parecía que circulaba marcha atrás. En su interior había una persona dentro.
La Sala 112 del SEPA pasó el aviso al SAMU, movilizó a los efectivos del parque de valdesano e informó a la Guardia Civil de Tráfico. Finalizada la intervención los bomberos retiraron del lugar para regresar a su base a las 13.34 horas.
