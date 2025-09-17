Cadasa invertirá casi 170.000 euros en mejorar el servicio de agua potable de Llandequintá (Villayón)

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) destinará 169.434 euros a reformar el sistema de abastecimiento de agua potable de Llandequintá, en el concejo de Villayón, a fin de aumentar la garantía de suministro de agua potable a esta población, donde reside cerca de un centenar de personas y existe una cabaña ganadera de 40 reses.

La vicepresidenta de Cadasa y directora general del Agua, Vanesa Mateo, y la alcaldesa de Villayón, Estefanía González, firmaron el convenio de colaboración por el que el consorcio ejecutará las obras, y el ayuntamiento cederá los terrenos, además de encargarse de la redacción del proyecto y del mantenimiento de las instalaciones.

Los trabajos se desarrollarán en el entorno del embalse de Arbón, una infraestructura estratégica para el suministro de agua potable a más de 30.000 personas del occidente asturiano. La obra permitirá renovar 1.560 metros de conducción hidráulica mediante la instalación de una nueva tubería entre el depósito de Zaporrel y la canalización existente hacia el depósito de Llandequintá, renovado recientemente por Cadasa.

Para reforzar el sistema ante posibles episodios de escasez en verano, se instalarán tres nuevas arquetas de captación de manantiales a lo largo del trazado, que se vallarán para evitar la entrada de animales y garantizar la calidad del agua.

La colaboración de Cadasa y el Ayuntamiento de Villayón, materializada en anteriores convenios, ha permitido al consorcio desarrollar diversas obras en el municipio para mejorar el ciclo del agua, que han supuesto una inversión de más de 383.000 euros. Entre otras, se han renovado infraestructuras de abastecimiento de varios pueblos, se ha extendido el sistema hasta Martintorín y se ha renovado el de Masenga. Igualmente, se han sustituido tuberías, se ha remozado el depósito de Llandequintá y se han redactado varios proyectos.