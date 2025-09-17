El cocinero José Andrés para en Tapia para comer (y jugar al mus): este es su restaurante de referencia en la villa tapiega

El cocinero José Andrés (Mieres, 1969), fundador de Central World Kitchen y uno de los cocineros más reconocidos del mundo, está estos días en Asturias y ha aprovechado para hacer una parada en Tapia. En concreto, este martes comió en el céntrico restaurante La Terraza, donde además de pegarse un homenaje a base de langosta y nécoras, jugó al mus durante buena parte de la tarde.

Cuenta el responsable del establecimiento, Rodrigo López, que no es la primera vez que el reputado chef hace parada en su casa. "Tiene confianza con la casa porque es familia de unos clientes que son de Mieres. Estaba haciendo el Camino de Santiago con su mujer y entró a comer. Es muy afable y es un orgullo que nos elija", señala el hostelero, muy agradecido de la promoción que hace de La Terraza. Sin ir más lejos, este verano, recomendó el local en un artículo de El País. "Es muy influyente y cuando él te cita nos repercute mucho", apunta Rodrigo López.

En esta ocasión, el reconocido chef hasta entró en la cocina a prepararse el plato de langosta y fabas que después degustó junto a su mujer. También comió unas nécoras. "Se puso a cocinar las langostas y también explicó algunas cosas al personal de cocina. La verdad es que con visitas así siempre sacas cosas positivas", señala el hostelero tapiego, que fue pareja de mus del mierense. "Jugamos dos partidas, una la ganamos y otra la empatamos", bromea.

La Terraza cierra con esta visita tan especial un verano que ha sido "muy bueno" en cuanto a afluencia de visitantes.